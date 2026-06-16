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Lezzet

Cevizli Çiğ Köfte Topları Tarifi

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Dışı baharatlı çiğ köfte, içi ise bol ceviz dolgusu ile hazırlanan cevizli çiğ köfte topları tarifi, klasik sunumlara farklı ve lezzetli bir dokunuş katıyor.

Yoğurtlu sosun ferahlatıcı etkisiyle tamamlanan cevizli çiğ köfte topları tarifi, hem meze sofralarında hem de özel davetlerde şık görünümüyle dikkat çekiyor. Her lokmada hissedilen cevizin kıtırlığı ve çiğ köftenin kendine özgü aroması mükemmel bir uyum oluştururken, üzerine gezdirilen baharatlı yağ da lezzeti bir adım öteye taşıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarif, farklı sunumlar denemeyi sevenler için sofralarda fark yaratacak özel bir alternatif sunuyor. Peki; cevizli çiğ köfte topları nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...


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