Çocuklarda duruş bozukluğu mu, skolyoz mu? Erken fark etmenin hayati önemi

Çocuklarda sık görülen duruş bozuklukları ile skolyoz çoğu zaman karıştırılıyor. Oysa skolyoz, yalnızca postür değil; omurganın üç boyutlu yapısını etkileyen ilerleyici bir deformite. Erken fark edilmesi tedavi sürecini doğrudan belirliyor. Prof. Dr. Çağlar Yılgör’e göre, bu ayrımın doğru yapılması hem gereksiz endişelerin önlenmesi hem de gerçek skolyoz vakalarında zamanında müdahale edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

“Adölesan İdiyopatik Skolyoz” ise omurganın üç boyutlu yapısal bir deformitesidir. Omurga yalnızca yana doğru eğilmez, aynı zamanda kendi ekseni etrafında döner ve omurganın doğal kıvrımlarında değişiklikler olur. Bu global dizilim bozukluğunun yanında, omurların büyümesinde asimetrik değişiklikler ortaya çıkar ve omurlarda şekil bozukluğu görülür. Bu asimetriler -büyüme devam ettiği sürece- zaman içerisinde kötüleşebilir, bu nedenle skolyoz basit bir postür sorunu olarak değerlendirilemez. Özellikle omuz seviyelerinde belirgin farklılık, bel asimetrisi, gövdenin yana kayması ve öne eğilme sırasında sırtta tek taraflı kabarıklık görülmesi skolyoz açısından mutlaka değerlendirilmelidir.

Bu soru ailelerin en sık sorduğu konulardan biridir. Çocuklarda görülen her duruş bozukluğu veya her asimetri skolyoz değildir. Duruş bozukluğu genellikle kas dengesizliği, uzun süreli yanlış oturma alışkanlığı veya fiziksel aktivite eksikliğiyle ilişkilidir ve çocuk bilinçli olarak postürünü düzelttiğinde görünüm büyük ölçüde normale dönebilir.

Her duruş bozukluğunu skolyoz olarak yorumlamak da, gözlemlenen asimetrileri “duruş bozukluğu” diye geçiştirmek de doğru değildir. Skolyozun erken dönemde fark edilmesi, eğriliğin büyüme sürecindeki davranışının daha yakından izlenmesine ve uygun tedavi planının zamanında oluşturulmasına olanak sağlar. Kesin ayrım uzman değerlendirmesi ve gerektiğinde radyolojik incelemeyle yapılabilir.

Skolyoz sessiz mi ilerliyor? En sık gözden kaçan belirtiler neler?

Evet. Skolyozun en önemli özelliklerinden biri, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde çoğunlukla ağrıya neden olmadan ilerleyebilmesidir, bu nedenle birçok aile eğriliği ancak görünüm değişiklikleri belirgin hale geldiğinde fark eder. Oysa skolyozun erken dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları vardır.

Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli belirtiler;

Omuz seviyelerinde eşitsizlik,

Omuz seviyelerinde eşitsizlik, Kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi,

Kürek kemiklerinden birinin daha belirgin görünmesi, Bel oyuntularında asimetri,

Bel oyuntularında asimetri, Gövdenin bir tarafa doğru kayması ve

Gövdenin bir tarafa doğru kayması ve Kıyafetlerin vücutta simetrik durmamasıdır.

Kıyafetlerin vücutta simetrik durmamasıdır. Bazı çocuklarda pantolon paçalarının farklı uzunlukta görünmesi veya tişörtün sürekli bir tarafa kayması da ilk ipuçlarından biri olabilir.

Skolyozun erken dönemlerinde çocukların büyük bölümü herhangi bir ağrı tarif etmediği için, yalnızca şikâyetleri beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle hızlı büyüme dönemlerinde düzenli gözlem yapılması ve şüpheli bir durum fark edildiğinde uzman değerlendirmesine başvurulması önem taşır.

Erken tanı hayat değiştiriyor: Evde yapılabilecek basit kontrol

Skolyozun erken fark edilmesi, tedavi seçeneklerini artıran en önemli faktörlerden biridir. Özellikle büyüme döneminde erken tespit edilen eğriliklerde ilerleme riski daha yakından değerlendirilebilir ve korse tedavisiyle skolyoza özgü egzersizler gibi cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden daha etkin şekilde yararlanılabilir. Aileler evde yapabilecekleri basit gözlemlerle bazı belirtileri erken dönemde fark edebilirler.

Çocuğunuz ayakta dururken omuz seviyelerine, kürek kemiklerinin görünümüne ve bel oyuntularına dikkat edin. Ardından dizlerini bükmeden öne eğilmesini isteyin. Bu sırada sırtın bir tarafında diğerine göre daha belirgin bir kabarıklık olup olmadığına bakın.

Bu yöntem tanı koydurmaz, ancak uzman değerlendirmesi gerekip gerekmediği konusunda önemli ipuçları verebilir. Özellikle hızlı büyüme dönemlerinde bu gözlemin belirli aralıklarla tekrarlanması faydalı olabilir.

Kız çocuklarında daha mı sık görülüyor?

Skolyoz hem kız hem de erkek çocuklarda görülebilir. Ancak, özellikle tedavi gerektirecek düzeyde ilerleyen eğriliklerin kız çocuklarında daha sık olduğu bilinmektedir. Bunun nedeninin yalnızca cinsiyet olmadığı, büyüme özellikleri ve biyolojik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, özellikle ergenlik dönemindeki kız çocuklarının düzenli takip edilmesi önemlidir.

Ancak, erkek çocuklarda risk olmadığı da düşünülmemelidir. Skolyoz her iki cinsiyette de görülebilen ve takip gerektirebilen bir omurga deformitesidir.

Skolyoz ağrı yapar mı? Her eğrilik belirti verir mi?

Toplumda yaygın olarak skolyozun mutlaka ağrı yaptığı düşünülür. Oysa çocukluk ve ergenlik dönemindeki skolyozların büyük bölümü ağrısızdır. Bu nedenle birçok çocukta ilk dikkat çeken bulgu ağrı değil, omuz seviyelerinde farklılık, bel asimetrisi veya öne eğilme sırasında sırtta oluşan tek taraflı kabarıklık gibi görünüm değişiklikleridir.

Bu durum skolyozlu kişilerde hiç ağrı görülmediği anlamına gelmez. Özellikle omurgadaki yük dağılımının değişmesine bağlı olarak sırt yorgunluğu, kas gerginliği veya aktivite sonrası rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Ancak eğrinin şiddeti ile ağrı her zaman paralel değildir. Bazı ileri derecedeki eğrilikler hiçbir ağrıya neden olmazken, daha hafif eğriliklerde ağrı yakınmaları görülebilir.

Bu nedenle, “Ağrısı yoksa skolyoz değildir” ya da “Ağrısı arttıysa eğrilik mutlaka ilerlemiştir” şeklindeki düşünceler doğru değildir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda görünüm değişiklikleri, ağrıdan çok daha değerli bir erken tanı göstergesidir.

Bununla birlikte şiddetli ve sürekli ağrı, gece uykudan uyandıran ağrı, bacaklara yayılan ağrı, uyuşma veya güçsüzlük gibi bulguların varlığında durum yalnızca skolyoza bağlanmamalı ve bir uzman tarafından daha ayrıntılı değerlendirilmelidir.

Ergenlikte hızlı boy uzaması skolyozu tetikler mi?

Hızlı boy uzaması skolyozun nedeni değildir, ancak mevcut eğriliklerin ilerlemesi açısından kritik bir dönem oluşturur. Skolyozlu çocuklarda omurganın bazı bölgelerinde büyümenin simetrik olmaması, eğriliğin zamanla artmasına katkıda bulunabilir. Özellikle ergenlik büyüme atağı sırasında omurga çok hızlı geliştiği için, bazı eğrilikler kısa süre içerisinde belirgin hale gelebilir. Bu nedenle, skolyoz tanısı almış çocuklar büyümenin hızlandığı dönemlerde daha sık takip edilir, çünkü tedavi planlamasında yalnızca eğriliğin mevcut durumu ve şiddeti değil, çocuğun kalan büyüme potansiyeli de önemli bir rol oynar ve büyüme devam ettiği sürece eğriliğin ilerleme riski de devam eder.

Öte yandan, büyüme dönemi yalnızca risk değil, aynı zamanda tedavi açısından da önemli bir fırsat sunar. Uygun hastalarda uygulanan egzersiz ve korse tedavisiyle büyüme süreci yönlendirilerek eğriliğin ilerlemesi kontrol altına alınabilir. Bu nedenle, skolyozun büyüme çağında erken fark edilmesi büyük önem taşır.

Telefon ve tablet kullanımı omurgayı nasıl etkiliyor?

Akıllı telefon ve tabletler günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre baş öne eğik pozisyonda ekran kullanılması boyun, sırt ve omuz bölgesindeki kas ve eklemler üzerinde ciddi yük oluşturabiliyor. Bu durum zamanla kas yorgunluğu, boyun ağrısı, baş ağrısı ve postür bozukluğuna neden olabiliyor.

Bununla birlikte, telefon veya tablet kullanımının doğrudan skolyoza yol açtığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Skolyozun oluşumunda ekran kullanımından çok farklı biyolojik ve mekanik faktörler rol oynuyor.

Yine de uzun süre hareketsiz kalmak, ekran karşısında saatler geçirmek ve ergonomik olmayan pozisyonlarda çalışmak omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ekran kullanımında düzenli mola verilmesi, ekranın göz hizasına yakın tutulması ve gün içerisinde hareketli kalınması önemlidir.

Masa başı çalışanlarda omurga alarmı

Günümüzde birçok genç gününün önemli bir bölümünü ders çalışarak, bilgisayar veya tablet başında geçiriyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, hareket eksikliği ve uygun olmayan çalışma alışkanlıkları boyun, sırt ve bel bölgesinde rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Özellikle uzun süre hareketsiz kalmak, çalışma sırasında sürekli aynı pozisyonu korumak ve çalışma ortamının bireysel ihtiyaçlara uygun olmaması zamanla kas yorgunluğuna ve postürle ilişkili şikâyetlere yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, hareketsiz yaşam tarzı omurgayı destekleyen kasların kondisyonunu da olumsuz etkileyebiliyor.

Çalışma ortamını düzenlerken herkes için geçerli tek bir ergonomik model olmadığını unutmamak gerekir. Her kişinin anatomik yapısı, omurgasının doğal dizilimi, bel çukuru miktarı, gövde ve bacak oranları farklıdır. Bu nedenle masa, sandalye ve ekran yüksekliği gibi düzenlemeler kişisel özellikler dikkate alınarak planlanmalıdır.

Omurga sağlığını korumak için ders çalışırken düzenli aralıklarla hareket molaları vermek, gün içerisinde fiziksel olarak aktif kalmak ve çalışma ortamını bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemek önemlidir. Unutulmamalıdır ki omurga uzun süre tek bir pozisyonda kalmak için değil, hareket etmek için tasarlanmıştır.

Skolyoz sadece çocuk hastalığı mı?

Hem evet hem hayır. “Adölesan İdiyopatik Skolyoz” büyüme çağında ortaya çıkan bir omurga deformitesidir. Ancak, bazı kişilerde eğrilik çocukluk veya ergenlik döneminde fark edilmeyebilir ve ilk tanı erişkin yaşlarda konulabilir. Bu durumda skolyoz erişkinlikte ortaya çıkmış değil, çocuklukta ortaya çıkmasına rağmen erişkinlikte tanı almış olur.

Öte yandan, her skolyoz “Adölesan İdiyopatik Skolyoz” değildir. Erişkinlerde yaşlanmaya bağlı omurga değişiklikleri ve dejeneratif süreçler sonucunda ortaya çıkan “Dejeneratif Skolyoz” da görülebilir. Bu tip skolyozlarda omurga büyüme çağında normal gelişim sürecini tamamladıktan sonra eğrilikler ilerleyen yaşlarda zaman içerisinde gelişir.

Diğer bir ihtimal de çocukluk çağı skolyozlarının erişkin hayatta dejeneratif süreçler nedeniyle ilerlemesidir.

Yetişkinlerde görülen skolyoz, sırt ve bel ağrıları, denge problemleri, yürüme kapasitesinde azalma ve yaşam kalitesinde düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, skolyoz yalnızca çocukları ilgilendiren bir sağlık problemi olarak değerlendirilmemelidir. Erken tanı ve düzenli takip her yaş grubunda önem taşımaktadır.

Pilates ve yüzme skolyoza iyi gelir mi?

Pilates ve yüzme, omurga sağlığını destekleyen ve genel fiziksel kondisyonu geliştiren popüler aktivitelerdir. Bu aktiviteler kas dayanıklılığını artırabilir, vücut farkındalığını geliştirebilir ve kişinin daha aktif bir yaşam sürmesine katkı sağlayabilir.

Ancak skolyoz yalnızca yana doğru eğrilikten ibaret değildir, omurganın üç düzlemde asimetriler gösterdiği karmaşık bir deformitedir. Bu nedenle, yüzme veya pilates gibi genel ve çoğunlukla simetrik egzersiz yaklaşımlarının tek başına skolyozu düzeltmesi beklenmez. Nitekim bilimsel çalışmalarda, bu tür aktivitelerle düzenli olarak uğraşılmasına rağmen bazı hastalarda eğriliklerin ilerlemeye devam edebildiği gösterilmiştir. Günümüzde bilimsel kanıtlar, skolyoz tedavisinde en etkili egzersiz yaklaşımının kişiye özel planlanan skolyoza özgü fizyoterapi egzersizleri olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, yüzme ve pilates skolyoza özgü fizyoterapi uygulamalarına alternatif olarak değil, tedaviyi destekleyen sportif aktiviteler olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, yapılan bazı çalışmalar düzenli sportif aktivitelere katılan çocukların tedavi süreçlerinin daha olumlu seyredebildiğini de göstermektedir. Dolayısıyla, skolyozlu kişilerin uygun şekilde planlanmış fiziksel aktivitelere katılması teşvik edilmeli, ancak bu aktivitelerin tedavinin yerini tutmadığı unutulmamalıdır.

Ameliyatsız tedavi mümkün mü?

Skolyoz hastalarının önemli bir bölümü ameliyatsız yöntemlerle takip ve tedavi edilebilir. Tedavi planı hastanın yaşı, büyüme potansiyeli, eğriliğin şiddeti ve ilerleme riskine göre belirlenir.

“Kontrollü gözlem”, “skolyoza özgü egzersiz programları” ve “korse tedavisi” günümüzde en sık kullanılan ameliyatsız yaklaşımlardır. Özellikle erken dönemde tespit edilen eğriliklerde bu yöntemlerle başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Son yıllarda geliştirilen kişiye özel korseler ise yalnızca daha konforlu kullanım sağlamakla kalmayıp, omurganın üç boyutlu yapısına uygun düzeltme prensiplerinin uygulanmasına da olanak tanımaktadır. Skolyozun biyomekaniğinin daha iyi anlaşılması ve teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde günümüzde ameliyatsız tedavilerden geçmişe kıyasla daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Cerrahi tedavi ise genellikle ilerleme riski yüksek, şiddetli eğrilikler veya diğer yöntemlere rağmen ilerlemeye devam eden eğriliklerde değerlendirilir. Bu nedenle, skolyoz tanısı almak her zaman ameliyat gerekeceği anlamına gelmez. Erken tanı ameliyatsız tedavi seçeneklerinden yararlanma şansını önemli ölçüde artırır.

Spesifik egzersizlerin skolyoz tedavisindeki rolü nedir?

Skolyoz tedavisinde egzersiz, deformitenin üç boyutlu yapısını hedefleyen önemli konservatif tedavi yöntemlerinden biridir. Günümüzde egzersiz programları eğrilik paternine, deformitenin şiddetine ve hastanın büyüme potansiyeline göre bireyselleştirilmektedir. Tedavinin temel amacı, postüral farkındalığın artırılması, üç boyutlu düzeltmenin öğretilmesi, gövde stabilizasyonunun geliştirilmesi ve kazanımların günlük yaşam aktivitelerine aktarılmasıdır.

Genel egzersizler ve sportif aktiviteler fiziksel uygunluğa katkı sağlayabilmekle birlikte, skolyoza özgü olarak planlanan spesifik egzersizlerin yerini tutmamaktadır. Bu nedenle egzersiz tedavisi, uygun hastalarda korse tedavisiyle birlikte skolyozun konservatif yönetiminin temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Skolyoz korsesi kullanan gençlerin hayatı

Korse tedavisi birçok genç ve aile için başlangıçta kaygı verici olabilir. Ancak günümüzde kullanılan korseler geçmişe kıyasla daha hafif, daha konforlu ve kişiye özel tasarlanabilmektedir.

Korse tedavisinin amacı, büyüme döneminde omurganın üç boyutlu yapısını dikkate alarak eğriliğin ilerlemesini kontrol altına almak ve deformitenin düzeltilmesini sağlamaktır. Son yıllarda skolyozun biyomekaniğinin daha iyi anlaşılması ve kişiye özel korse teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde korse tedavisinin etkinliği artmıştır. Uygun hastalarda ve önerilen sürelerde kullanıldığında korse tedavisi, cerrahi tedavi gereksinimini azaltmaktadır.

Birçok genç korse tedavisine başlayacağı zaman korsenin hayatının geri kalanını etkileyeceğini veya tedavi boyunca sürekli aynı sürelerde kullanılması gerekeceğini düşünebilir. Oysa korse tedavisi dinamik bir süreçtir. Tedavinin gidişatına, büyümenin durumuna ve eğriliğin verdiği yanıta göre kullanım süreleri zaman içerisinde yeniden düzenlenebilir.

Doğru planlanmış bir tedavi sürecinde gençler okul hayatına devam edebilir, sosyal aktivitelerini sürdürebilir ve spor yapabilir. Korse kullanımı günlük yaşamda bazı uyum süreçlerini gerektirse de, çoğu genç zamanla bu sürece adapte olabilmektedir. Bu süreçte aile desteği, arkadaş çevresinin yaklaşımı ve çocuğun tedaviye aktif katılımı tedavinin başarısını önemli ölçüde etkiler. Bugünün korse uyumu, yarının omurga sağlığıdır.