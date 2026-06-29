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Ekonomist

Emekli maaş zammı 2026: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte zam senaryoları...

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Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım devam ederken, gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte emekli ve memur maaş zamları ile en düşük emekli maaşı netleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Emekli maaş zammı için beklentiler neler? İşte son durum...

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışı kesinlik kazanacak. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Temmuz zammı sonrası maaşlar kaç TL'ye yükselecek?" soruları da yanıt arıyor.

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