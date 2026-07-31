12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı: IBAN mağdurlarına ceza indirimi geliyor! Pakette başka neler var?
IBAN mağdurlarını ilgilendiren düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. IBAN mağdurlarına yönelik ceza indirimi düzenlemesini de içeren pakette hangi değişikliklerin yer aldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki pakette başka hangi düzenlemeler yer alacak?
IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Paketle birlikte hayata geçirilen diğer düzenlemeler de kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki 12. Yargı Paketi'nde hangi değişiklikler bulunuyor?
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