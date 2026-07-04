Formula 1 padoklarının yeni stil ikonları
Hazırlayan: Sinem Kın
- Kelly Piquet
Padokların stil ikonu
Formula 1 dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Kelly Piquet, yarış genlerini adeta miras aldı. Üç kez dünya şampiyonu olan Nelson Piquet’nin kızı olan Brezilyalı model ve içerik üreticisi, yıllardır padok stilinin en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. 2020 yılından bu yana dünya şampiyonu Max Verstappen ile birlikte olan Kelly, zamansız ve sofistike görünümüyle dikkat çekiyor. Çiftin Mayıs 2025’te dünyaya gelen Lily adında bir kızları bulunuyor. Kelly’nin ayrıca eski Formula 1 pilotu Daniil Kvyat ile ilişkisinden Penelope adında bir kızı da var. Monako merkezli yaşamı, lüks moda markalarına olan ilgisi ve kusursuz yarış hafta sonu kombinleriyle Kelly, padok modasının tartışmasız yıldızlarından biri.
Kelly Piquet ve Max Verstappen, 2020’den bu yana birlikteler ve geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Lily isminde bir kızları var.
- Alexandra Leclerc
Monako zarafeti
Charles Leclerc’in eşi Alexandra Leclerc (Saint Mleux), son yıllarda Formula 1 dünyasının en çok konuşulan stil ikonlarından biri haline geldi. Sanat tarihi eğitimi alan Fransız influencer, ilk kez 2023 yılında Charles Leclerc ile birlikte görüntülendi ve kısa sürede Ferrari taraftarlarının gözdesi oldu. Çift, Şubat 2026’da Monako’da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Zarif ve sade stiliyle öne çıkan Alexandra, sessiz lüks akımının en başarılı temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor. Vintage parçaları modern tasarımlarla bir araya getiren genç isim, yarış hafta sonlarında olduğu kadar moda haftalarında da objektiflerin favorileri arasında yer alıyor.
İlk kez 2023 yılında Charles Leclerc ile birlikte görüntülendi ve kısa sürede Ferrari taraftarlarının gözdesi oldu. Çift, Şubat 2026’da Monako’da düzenlenen sade bir törenle evlendi.
- Kim Kardashian
Pistlerde bir süperstar
2026 sezonunun en çok konuşulan sürprizlerinden biri de Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikteliği oldu. Moda dünyasının en güçlü figürlerinden biri olan Kardashian, yarış hafta sonlarında da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Balmain’den Alaïa’ya, arşiv tasarımlardan özel dikim görünümlere uzanan gardırobu sayesinde padokta adeta kırmızı halı etkisi yaratıyor. Dört çocuk annesi olan Kim, yıllardır sürdürdüğü girişimcilik kariyerinin yanı sıra stil dönüşümleriyle de gündemden düşmüyor. Lewis Hamilton ile ilişkisi, Formula 1 ve popüler kültür dünyasını hiç olmadığı kadar yakınlaştırmış durumda.
2026 sezonunun en çok konuşulan sürprizlerinden biri de Kim Kardashian ve Lewis Hamilton birlikteliği oldu.
- Rebecca Donaldson
Minimalizmin gücü
İskoç model Rebecca Donaldson, son dönemde Carlos Sainz Jr. ile yaşadığı ilişki kadar kusursuz stil tercihleriyle de dikkat çekiyor. İlk kez 2023 yılında birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Rebecca, yarış hafta sonlarının en çok fotoğraflanan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Minimal çizgileri, güçlü terzilik detayları ve doğal güzellik anlayışıyla öne çıkan model, özellikle Monako ve Milano’daki görünümleriyle moda editörlerinin radarına girdi. Podyum deneyimini günlük stiline başarıyla yansıtan Rebecca, gösterişten uzak ama son derece etkileyici görünümüyle yeni nesil padok şıklığının en başarılı temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.
İlk kez 2023 yılında birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de Rebecca, yarış hafta sonlarının en çok fotoğraflanan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.