Menopozda kas ve kemik sağlığı ihmal edilmemeli

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. F. Figen Ayhan, menopozla birlikte kas-iskelet sisteminde kayıpların hızlanabileceğini belirterek, bu sürecin düzenli takip, doğru egzersiz ve uygun beslenme ile daha kontrollü yönetilebileceğini söyledi.

Menopoz döneminde yumurtalık fonksiyonlarının azalmasıyla birlikte östrojen, progesteron ve testosteron düzeylerinde düşüş yaşanır. Bu hormonal değişim yalnızca sıcak basması, gece terlemesi ve uyku sorunlarıyla kendini göstermez; kas kütlesi, kemik yoğunluğu ve eklem sağlığı üzerinde de etkili olabilir.

Menopoz, yalnızca hormon seviyelerinde yaşanan değişimlerle sınırlı bir süreç değildir. Bu dönemde kas, kemik ve eklem sağlığını etkileyen önemli değişiklikler de ortaya çıkabilir. Özellikle menopozun ilk yılları, kemik yoğunluğu ve kas gücü açısından dikkat edilmesi gereken kritik bir dönemdir.

Östrojen azalması, kemiklerde incelme riskini artırırken kaslarda protein yıkımını hızlandırabilir. Bu nedenle menopozun ilk yıllarında kemik yoğunluğunun korunması ve kas gücünün desteklenmesi büyük önem taşır.

Hareketsizlik ağrı ve kilo artışını artırabilir

Menopoz döneminde uyku kalitesinin bozulması, fiziksel aktivitenin azalması, kilo artışı ve karın bölgesinde yağlanma gibi faktörler kas-iskelet sistemi şikâyetlerini belirginleştirebilir.

Eklemlerde tutukluk, ağrı, aşınma hissi ve hareket kısıtlılığı bu dönemde daha sık görülebilir. Hareketsizlik arttıkça kas kaybı hızlanabilir, bu da kişinin günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmasına neden olabilir.

Egzersiz bu dönemin en önemli desteklerinden biridir

Menopoz döneminde kas ve kemik sağlığını korumak için düzenli hareket alışkanlığı kazanmak büyük önem taşır. Yürüyüş, denge egzersizleri, Tai Chi, Qi Gong ve büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler bu süreçte destekleyici olabilir.

Eklem sağlığı ve kas gücü için haftada birkaç gün direnç egzersizlerine yer verilmesi önerilebilir. Ancak egzersiz programının kişinin yaşı, mevcut hastalıkları, kemik yoğunluğu ve genel sağlık durumuna göre planlanması gerekir.

Beslenme desteği kişiye özel planlanmalı

Kas ve kemik sağlığının korunmasında beslenme de önemli rol oynar. Yeterli protein alımı, kalsiyum, magnezyum ve D vitamini açısından dengeli bir beslenme düzeni menopoz döneminde destekleyici olabilir.

Protein ve lif içeriği yeterli bir beslenme planı, diyetisyen kontrolünde kişiye özel düzenlenmelidir. Kreatin, omega-3, D3K2 vitamini, kalsiyum ve magnezyum gibi takviyeler ise ancak doktor değerlendirmesiyle, ihtiyaç halinde ve kontrollü şekilde kullanılmalıdır.

İlk yıllar önemli bir fırsat dönemi olabilir

Menopozun ilk yıllarında kemik ve kas kaybı daha hızlı ilerleyebileceği için bu dönem, ileride gelişebilecek osteopeni, osteoporoz, sarkopeni ve eklem sorunlarının önlenmesi açısından önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendirilir.

Menopoz döneminde kas-iskelet sistemi ağrıları, kemik yoğunluğu kaybı veya kas gücünde azalma yaşayan kadınların fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından değerlendirilmesi, ileri yaşlarda oluşabilecek kırık ve hareket kısıtlılıklarının önlenmesine katkı sağlayabilir.