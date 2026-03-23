Kanser tedavisi sonrası pelvik taban neden etkilenir?

Bu sorunlar neden ertelenmemeli?

Kanser tedavisi sonrası gelişen pelvik taban sorunları çoğu zaman utanma, çekinme ya da normal sanılma nedeniyle dile getirilmeyebilir. Oysa bu yakınmaların konuşulması ve değerlendirilmesi, hastanın yaşam kalitesini korumak açısından önemlidir. Tedavi sonrası dönemde yalnızca hastalığın kontrolü değil, kaybedilen fonksiyonların yeniden desteklenmesi de dikkate alınmalıdır.

Pelvik tabanla ilgili yakınmalar, kanser tedavisinin ardından sessizce gelişen ama günlük yaşamı belirgin biçimde etkileyebilen sonuçlar arasında yer alabilir. Bu nedenle farkındalık kazanmak, şikâyetleri dile getirmek ve uygun rehabilitasyon desteğini zamanında değerlendirmek büyük önem taşır. Çünkü iyileşme yalnızca hastalığın geride kalmasıyla değil, yaşam kalitesinin yeniden kazanılmasıyla tamamlanır.