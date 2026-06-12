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İstanbul Life

Karne heyecanı bu yıl da kitapla taçlanıyor

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Türkiye İş Bankası’nın bugüne kadar 18 milyonu aşkın kitabın çocuklara ulaşmasına vesile olan “Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl Jules Verne’in “Dünyanın Ucundaki Fener” eseri ve ilgi çekici bilimsel soruların yer aldığı “Hangi Gezegen Yüzebilir?” kitabı ile devam ediyor.

Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması, özellikle de dijital bir dünyaya doğmuş çocuklarımız için zihinsel kapasitenin gelişmesi, eleştirel düşünme, odaklanma becerilerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlattığı ve bu yıl 19. yılına giren “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası da bu amaca hizmet ediyor.

Kampanya için Bankanın İstanbul Şubesi'nde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ile yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

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