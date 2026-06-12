Kültür Hatları Festivali, 20-21 Haziran’da İş Vapur’da!

İstanbul’un kültürel hafızası, çağdaş sanatın dinamizmi ve denizin ilham veren sesi, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kültür Hatları Festivali ile bir araya geliyor.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde Sanatatak tarafından hazırlanan festival programı, İş Vapur’un benzersiz atmosferinde iki gün boyunca katılımcılarla buluşuyor. Program, ses ve dans atölyelerinden konuşmalara, münazaralardan okuma tiyatrosuna uzanan zengin ve çok disiplinli bir içerik sunuyor.

Festivalin ilk günü, müzisyen ve Vokal Akademi’nin genel koordinatörü Ezgi Barhan’ın vapurun salınımını performansa dönüştüren “Ses ve Dans Atölyesi” ile başlıyor. Kültür-sanat gazetecileri Efnan Atmaca ve Emrah Kolukısa, “Çağdaş Sanat Dünyayı Değiştirir mi?” başlıklı münazarada sanatın dönüştürücü gücünü tartışmaya açıyor. Ressam Burcu Perçin yürütücülüğündeki “Dinle & Yarat Atölyesi”nde katılımcılar plak melodileri ve vapur sesleri eşliğinde üretim yaparken, söz yazarı ve besteci Güney Marlen ile “Şarkı Sözü Yazma Atölyesi” kelimeler, ritim ve gündelik duygular arasında dolaşıyor. İlk gün, Ezgi Aydoğanoğlu’nun moderatörlüğündeki “İçinde ‘Deniz’ Geçen Şarkılarla Karaoke” ile neşeli bir kapanış yapıyor.