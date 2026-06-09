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Köpeklerde tüy dökülmesi ve davranış değişiklikleri ne anlatıyor?

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İlkbaharla birlikte doğa kabuk değiştirirken, köpekler de tüylerini değiştirerek mevsime uyum sağlar. Kışın koruyucu olan yoğun tüy tabakası dökülür ve yerini daha hafif bir kürk alır. Bu süreç, doğru beslenme ve bakımla desteklendiğinde sorunsuz geçer.

Yazı: Gözde Kaynak

Köpeklerde tüy dökümü, yıl boyunca belirli oranlarda devam etse de özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında belirgin şekilde artıyor. Bu, köpek dostunuzun çevresel koşullara uyum sağlamasını sağlayan fizyolojik bir gereklilik. Gün ışığının süresi, hava sıcaklığı ve hormonal değişimler bu döngüyü doğrudan etkiliyor.

Hangi tüy dökülmesi normal değil?

  • Bölgesel tüy kaybı veya kellik
  • Yoğun kaşıntı ve huzursuzluk
  • Deride kızarıklık, kabuklanma veya yara
  • Tüylerde matlaşma ve zayıflama

Bu tür bulguların varlığında bir veteriner hekime başvurmalısınız.

Değişim sürecinde bakım nasıl yapılır?

  • Düzenli tarama

Mevsimsel tüy değişimi döneminde tarama sıklığınaın artırılması, ölü tüylerin uzaklaştırılmasını sağlar ve deri sağlığını destekler.

  • Dengeli beslenme

Tüy sağlığı doğrudan beslenme ile ilişkilidir. Yeterli protein alımı ile birlikte Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinden zengin bir beslenme düzeni, tüylerin daha sağlıklı ve güçlü olmasına katkı sağlar.

  • Banyo sıklığı

Sık yıkama, derinin doğal yağ dengesini bozarak tüy dökülmesini artırabilir. Banyo sıklığı ihtiyaca göre düzenlenmeli ve uygun ürünler tercih edilmeli. Ayda bir şampuanlı yıkamanın üzerine çıkmamak doğru olur.

  • Stres yönetimi

Stres, köpeklerde tüy dökülmesini artıran önemli faktörlerden biri. Günlük rutinlerin korunması, yeterli egzersiz ve güvenli bir yaşam alanı sağlanması bu süreçte destekleyicidir.

Davranışları ne anlatıyor?

  • Oyuncak getirme= İlgi istiyorum
  • Esneme= Stres altındayım/ sıkıldım
  • Sürekli takip etme= Güvende miyim?
  • Eşya kemirme= Enerjimi atamıyorum
  • Patiyle dokunma= Ben buradayım, benimle ilgilen, patron benim.

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