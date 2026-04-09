Kozmik “Vur-Kaç”: Venüs’ün ters dönüşünün ardındaki gizem

Güneş Sistemi’nin en merak uyandıran gezegenlerinden biri olan Venüs, Dünya ile neredeyse aynı kütle ve boyuta sahip olmasına rağmen, barındırdığı derin farklılıklarla bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Dünya, yaşam dolu okyanuslara ve bir uyduya sahipken, Venüs’ün kavurucu atmosferi, ters yöndeki (retrograd) son derece yavaş dönüşü ve uydusuz yapısı, gezegen bilimcilerin aklında yıllardır “Bu iki gezegen nasıl bu kadar farklı evrimleşti?” sorusunu tutuyor. Zürih Üniversitesinden bir araştırma ekibinin Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımladığı yeni çalışma, bu gizemli farklılaşmanın ardında yatan sebebin, milyarlarca yıl önce gerçekleşen kaotik bir olay olabileceğini öne sürüyor.

Çalışmanın detaylarını inceleyen ekip, erken Güneş Sistemi koşullarını anlamak adına 81 farklı çarpışma simülasyonu gerçekleştirdi. Araştırmacılar makalede, o dönemde dev çarpışmaların oldukça yaygın olduğunu ve Venüs’ün de bu şiddetli ortamda muhtemel bir hedef haline geldiğini vurguluyor. Ancak her çarpışma aynı sonucu doğurmuyor. Simülasyon verilerini değerlendiren uzmanlar, “Düşük hızlı çarpışmaların genellikle iki gezegenin birleşmesiyle sonuçlandığını, ancak Venüs’ün bugünkü durumu için bunun geçerli bir açıklama sunmadığını” ifade ediyor. Bunun yerine, saniyede 15 kilometreyi aşan yüksek bir hızla ve belirli bir açıyla gerçekleşen çarpışmaların, gezegenin kaderini tamamen değiştiren o kritik “vur-kaç” etkisini yarattığı üzerinde duruluyor.

Bu senaryoya göre, gezegene çarpan dev nesne, Venüs’e tamamen yapışıp kalmak yerine onu sıyırarak yoluna devam ediyor. Bu temas o kadar şiddetli gerçekleşiyor ki, Venüs’ün açısal momentumunu değiştirerek gezegenin dönüş yönünü tersine çeviriyor. Araştırma ekibi, bu tür bir “vur-kaç” olayının, birleşme senaryolarına kıyasla neden daha az enkaz bıraktığını ise şöyle açıklıyor: “Çarpan cisim enerjisinin büyük kısmını koruyarak sistemden uzaklaştığı için, Venüs yörüngesinde bir uydu oluşturacak kadar yoğun bir disk oluşumuna izin vermiyor.” Bu durum, Dünya’nın uydusu Ay’ın oluşumuna yol açan ve büyük bir enkaz diski bırakan çarpışmadan temel bir farkla ayrılıyor. Çalışma, Venüs’ün neden bir uydusu olmadığını ve neden bir gününün bir yılından daha uzun sürdüğünü aynı anda açıklayan tutarlı bir model sunuyor. Araştırmacılar, “Faili meçhul bu kozmik kazanın şüphelisi olan cismin, çarpışmadan sonra Güneş Sistemi’nin derinliklerine savrulduğunu ve Venüs’ü bugünkü yalnızlığına terk ettiğini” düşünüyor. Bilim insanları, gelecekte yapılacak çalışmalarda Venüs’ün termal evrimini inceleyerek bu çarpışmanın gezegenin iç yapısında bıraktığı izleri sürmeyi ve Dünya benzeri bir gezegenin nasıl olup da yaşanmaz bir cehenneme dönüştüğünü daha net anlamayı hedefliyor.