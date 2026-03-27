3B baskılı organlar

2026 yılında biyo-baskı alanında büyük adımlar atıldığını görebiliriz.

Bu teknoloji, canlı dokuları tipik bir 3B yazıcıya benzer bir şekilde katman katman yazdırmak için hücre yüklü biyomürekkep kullanıyor. Ancak 1980'lerde icat edilen bu teknoloji henüz emekleme aşamasında. Biyo-baskının en büyük zorluklarından biri biyomürekkebin uygulanmasındaki tutarsızlık ve hatalar. Ancak ufukta daha doğru baskılar için umut var.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) bilim insanları 2025 yılında, baskı sırasında dokunun yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamak için dijital bir mikroskop kullanan ve yapay zeka görüntü analiz yazılımı yardımıyla ilk tasarımla karşılaştıran bir izleme tekniği geliştirdi. Yöntem, gelecekte doku baskısının gerçek zamanlı denetimini ve hatta otomasyonunu geliştirecek.