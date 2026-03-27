How It Works

3B baskılı organlar

2026 yılında biyo-baskı alanında büyük adımlar atıldığını görebiliriz.

Bu teknoloji, canlı dokuları tipik bir 3B yazıcıya benzer bir şekilde katman katman yazdırmak için hücre yüklü biyomürekkep kullanıyor. Ancak 1980'lerde icat edilen bu teknoloji henüz emekleme aşamasında. Biyo-baskının en büyük zorluklarından biri biyomürekkebin uygulanmasındaki tutarsızlık ve hatalar. Ancak ufukta daha doğru baskılar için umut var.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) bilim insanları 2025 yılında, baskı sırasında dokunun yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamak için dijital bir mikroskop kullanan ve yapay zeka görüntü analiz yazılımı yardımıyla ilk tasarımla karşılaştıran bir izleme tekniği geliştirdi. Yöntem, gelecekte doku baskısının gerçek zamanlı denetimini ve hatta otomasyonunu geliştirecek.

Şimdiye kadar bilim insanları deri, mesane, nefes borusu ve hatta kan damarları da dahil olmak üzere farklı canlı dokuları basmayı başardı. En iddialı biyo-baskılardan biri 2025’te gerçekleştirildi. Bu çalışmada, bir klinik deneme kapsamında, kornea endotel hücrelerinden yapılan ve kan damarlarının iç yüzeyini oluşturan bir kornea implantı basıldı ve bu implant insan hastalara implante edildi. Sonuçlar 2026 yılının ikinci yarısında açıklanacak.

