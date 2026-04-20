All About Space

Limon şekilli ötegezegen

NASA’nın 16 Aralık 2025’te yayınladığı yazıda astronomların şimdiye kadar gözlemlediği en sıra dışı gezegenlerden biri olarak PSR J2322-2650 b adlı bir gezegenden bahsedildi. Sahip olduğu fiziksel özellikler ve bulunduğu ortamla bilim dünyasında büyük ilgi uyandıran PSR J2322-2650 b, gezegen biliminde sıradışı bir örnek olarak değerlendiriliyor.

PSR J2322-2650 b, bir milisaniye pulsarının etrafında dolanan nadir ötegezegenlerden biri. Pulsarlar, süpernova patlaması sonrası geriye kalan ve olağanüstü yoğunluğa sahip nötron yıldızları olarak biliniyor. PSR J2322-2650 b’nin varlığı da yalnızca 1,6 milyon km uzaklığında bulunan pulsarın yaydığı düzenli radyo sinyallerindeki küçük değişimlerin analiz edilmesiyle 2017 yılında tespit edildi. Ancak atmosferi ve şekliyle ilgili ayrıntılı gözlemler JWST ile 16 Aralık 2025’te elde edilerek bilimsel makalelerle yayımlandı.

PSR J2322-2650 b’nin pulsara son derece yakın yörüngesi ona, merkezindeki nötron yıldızının çevresindeki bir turunu yalnızca yaklaşık 7,8 saatte tamamlamasını sağlıyor. Bu kadar kısa bir yörünge periyodu da gezegenin çok güçlü kütle çekimsel gelgit kuvvetlerine maruz kalmasına yol açıyor. Bilim insanlarına göre bu güçlü çekim kuvveti bu ötegezegeni bir yönden çekip uzatırken diğer yönden bastırarak küresel formunu bozuyor. Sonuç olarak da PSR J2322‑2650 b elipsoit denilen ve garip limon benzeri bir şekle sahip oluyor.

Yayınlandığı raporda değinilen bir başka nokta da, PSR J2322- 2650 b’nin atmosferinin karbon ve helyum açısından alışılmadık derecede zengin olduğu ve bildiğimiz gezegen atmosferlerinden çok farklı özellikler sergilemesi. PSR J2322-2650 b’nin sahip olduğu bu kimyasal bileşimi açıklamada araştırmacılar, bu karbonca zengin atmosferin nasıl oluştuğuna dair klasik modellerin yeterli olmadığını ifade ediyorlar.

Araştırmacılar PSR J2322-2650 b’nin, yalnızca sıra dışı bir gezegen olmadığını; aynı zamanda gezegenlerin aşırı koşullar altında nasıl evrimleştiğini anlamak için önemli bir doğal laboratuvar niteliği taşıdığını düşünüyor.

