Genel
1 dk okunma süresi
All About Space

Samanyolu'nun yıldızlarla bezenmiş merkezi

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskop'undan (ÇBT) elde edilen bir görüntü, Samanyolu'nun merkezindeki bol miktarda yıldız oluşturan bir bölgeyi yakaladı.

Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan VLT, Samanyolu'nun merkezi süper kütleli karadeliği olan Sagittarius A*'dan yaklaşık 300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Sagittarius C adlı bölgenin kızılötesi görüntüsünü çekti. Sagittarius C yüz binlerce yıldıza ev sahipliği yapıyor ve bunların büyük bir kısmı yeni yayınlanan görüntüde görülebiliyor.

ESO yetkilileri “Samanyolu'nun merkezi tüm galaksideki en üretken yıldız oluşum bölgesidir” diyor. “Ancak astronomlar burada bekledikleri genç yıldızların sadece bir kısmını bulabildiler.” Üretken bir yıldız doğumevinin bulunduğu bu bölgede daha da fazla yeni doğmuş yıldızın bulunduğuna inanılıyor.

Ancak, toz ve gaz bulutları yıldız ışığını engelliyor ve görüşümüzü karartıyor. ESO yetkilileri, “Yakın geçmişte gerçekte gördüğümüzden çok daha fazla yıldızın doğduğuna dair kanıtlar var” diyor. “Bunun nedeni galaksinin merkezine doğru bakmanın kolay bir iş olmamasıdır.”

Astronomlar, VLT'deki Yüksek Keskinliğe Sahip Geniş Alan K-bandı Görüntüleyici (HAWK-I) kızılötesi kamerasını kullanarak, Sagittarius C'nin yoğun yıldız nüfusunu görmek için bu bulutların arasından bakabildiler. VLT verileri, Samanyolu'nun bu bölgesinin yeni oluşan yıldızlara ev sahipliği yapmak için umut verici bir aday olduğunu gösteren bir kimyasal bileşimi ortaya çıkardı.

