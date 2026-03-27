Samanyolu'nun yıldızlarla bezenmiş merkezi

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskop'undan (ÇBT) elde edilen bir görüntü, Samanyolu'nun merkezindeki bol miktarda yıldız oluşturan bir bölgeyi yakaladı.

Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan VLT, Samanyolu'nun merkezi süper kütleli karadeliği olan Sagittarius A*'dan yaklaşık 300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Sagittarius C adlı bölgenin kızılötesi görüntüsünü çekti. Sagittarius C yüz binlerce yıldıza ev sahipliği yapıyor ve bunların büyük bir kısmı yeni yayınlanan görüntüde görülebiliyor.

ESO yetkilileri “Samanyolu'nun merkezi tüm galaksideki en üretken yıldız oluşum bölgesidir” diyor. “Ancak astronomlar burada bekledikleri genç yıldızların sadece bir kısmını bulabildiler.” Üretken bir yıldız doğumevinin bulunduğu bu bölgede daha da fazla yeni doğmuş yıldızın bulunduğuna inanılıyor.