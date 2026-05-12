Maxi Cosi'den aile seyahatinin geleceği

Maxi-Cosi Türkiye, yaşamın en değerli yolculuklarına güven, konfor ve özgürlük katma misyonunu doğrultusunda geliştirdiği yeni nesil bebek arabalarını ve oto koltuklarını tanıttı.

Özellikle, “Yer Çekimine Karşı Durun” sloganı ile tanıttığı yeni nesil Led Işıklı Entegre Şarj Üniteli Fame Cabin ve Tek Elle Otomatik Katlanan Kompakt Eva3 bebek arabaları, güvenliği ve şıklığı ile dikkatleri üzerine topladı.

Bebek ve çocuk yolculuklarında güven, konfor ve tasarımı bir araya getiren Maxi-Cosi, yeni dönemini “Aile Seyahatinin Geleceği” mottosuyla karşıladı. Markanın yenilikçi yaklaşımını, premium ürün dünyasını ve geleceğe uzanan vizyonunu yansıttığı bu özel buluşmada, yeni nesil kızaklı araç dışına kayabilen oto koltukları, yer çekimine karşı durun sloganı ile tanıtılan ve şu ana kadar üretilen en hafif seyahat sistem bebek arabası Fame Cabin-Coral Slide Pro ve özellikle Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasarlanan küçük tekerlekli, hafif, otomatik katlanan Eva3 seyahat sistem olabilen kompakt bebek arabası davetlilerin beğenisini kazandı.

Maxi-Cosi’nin “We carry the future” yaklaşımından ilham alan davette, markanın aile yaşamını kolaylaştıran, ebeveynlere özgürlük alanı sunan ve çocukların yolculuklarını güvenle destekleyen ürünleri zarif bir atmosferde tanıtıldı. Markanın sıcak, premium ve yenilikçi ruhunu taşıyan davet; ilham veren ürün deneyimleri, özel buluşma alanları ve keyifli anlarla misafirlere Maxi-Cosi dünyasını daha yakından tanıma imkânı sundu. Maxi-Cosi’nin yalnızca bir bebek ürünleri markası olmanın ötesinde, modern ailelerin günlük yaşamına eşlik eden premium ve güvenilir bir yaşam markası olma vizyonunu ortaya koydu.

GÜVENLİ, KONFORLU VE ÖZGÜR

Maxi-Cosi Türkiye adına açıklama yapan, Maxi-Cosi Türkiye Genel Müdürü Özgür Tuncel “Maxi-Cosi olarak yaşamın en değerli yolculuklarına eşlik ederken, güveni, konforu ve özgürlüğü her zaman odağımıza alıyoruz. Bu özel buluşmada yalnızca ürünlerimizi değil, aile seyahatinin geleceğine dair vizyonumuzu da paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Her detayında Maxi-Cosi’nin zarif, sıcak ve yenilikçi ruhunu hissettiren bu buluşma, markamız için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında davetliler, Maxi-Cosi’nin ilham veren ürün dünyasını deneyimleme fırsatı bulurken, markanın ailelerin değişen ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ve özgür çözümleri de yakından tanıtıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Simge Fıstıkoğlu, Nefise Karatay, Vildan Mumcu, Sultan Sarohan, Ece Çelik, Berrin Arısoy, Ege Kökenli, Beste Kökdemir, Beste Yurtaş, Berrin Arısoy, Caner Ural, Gözde Kuyumcu, Sabahat Kumaş, OPT Bilişim A.Ș. Kurucu Ortakları Özgür Tuncel, Nedim Gümüşgerdan, Gabi Elmas ve Maxi-Cosi Türkiye Pazarlama Direktörü Enis Natan yer aldı.

1984 yılında Hollanda’da kurulan ve 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Maxi-Cosi, bebek ve çocuk güvenliği alanında ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunan global bir markadır. Oto koltuğundan bebek arabasına, beşikten mama sandalyesine farklı kategorilerdeki geniş ürün portföyüyle bebeğiniz için güvenlik, konfor ve şıklığın mükemmel bir birleşimini yaratmaya devam etmektedir. Maxi-Cosi, Avrupa'daki İlk bebek oto koltuğunu, ultra hafif taşıma için tasarlanmış, modüler 360° dönebilen Dünyadaki İlk bebek oto koltuğunu ve SlideTech teknolojisi sayesinde Dünyanın İlk ve Tek araç dışına kaydırılabilir oto koltuğunun ve Dünyanın İlk "Air-Bag" teknolojili bebek oto koltuğunun üreticisidir. Ayrıca, Red Dot Design ve IF Design gibi prestijli yarışmalardan birçok tasarım ödülü ile dönmeye devam etmektedir.















