Genel 2 dk okunma süresi Sesli Oku Sesli Oku

Bebeklerde diş çıkarma rehberi: Ağrıyı azaltacak bilimsel ve güvenli öneriler

İçeriği Paylaş

Bebeklerin büyüme yolculuğundaki en heyecan verici ama bir o kadar da zorlu duraklardan biri kuşkusuz diş çıkarma dönemidir. Huzursuz uykular, bitmek bilmeyen salyalar ve her şeyi ısırma isteğiyle geçen bu süreci hem bebeğiniz hem de kendiniz için nasıl daha kolay hale getirebilirsiniz?

Bilimsel temelli yaklaşımlar ve uzman çocuk doktorlarının önerileri ışığında, diş çıkaran bebeği rahatlatacak güvenli ve etkili yöntemleri derledik... Bebeklerde diş çıkarma genellikle 6. ay civarında başlar (bazı bebeklerde daha erken veya geç olabilir) ve diş etlerinde hassasiyet, hafif ateş, iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir. İşte bu süreci yönetmenize yardımcı olacak, kanıta dayalı ipuçları:

1. Soğuk ve Temiz Bir Dokunuş Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), diş eti ağrısını dindirmenin en güvenli yolunun "soğuk uygulama" olduğunu belirtiyor. Islak Gazlı Bez: Temiz bir gazlı bezi soğuk suyla ıslatıp parmağınıza dolayarak bebeğinizin diş etlerine nazikçe masaj yapabilirsiniz. Soğutulmuş Diş Kaşıyıcılar: İçi sıvı dolu olmayan, sadece kauçuk veya silikon olan diş kaşıyıcıları buzdolabında (dondurucuda değil!) soğutarak bebeğinize verebilirsiniz. 2. Baskı Uygulama (Masaj) Bebekler bu dönemde ellerine geçen her şeyi ısırmaya çalışırlar çünkü diş etlerine uygulanan baskı, dişin çıkış ağrısını geçici olarak bloke eder. Temiz parmağınızla bebeğinizin diş etlerine dairesel hareketlerle hafifçe bastırarak masaj yapın. Bu, dokudaki gerginliği azaltacaktır. 3. Beslenme Düzeninde Küçük Değişiklikler Eğer bebeğiniz ek gıdaya geçtiyse, soğuk gıdalar doğal bir anestezi etkisi yaratabilir. Soğuk Meyve Püreleri: Buzdolabından yeni çıkmış elma veya şeftali püresi hem besleyici hem de rahatlatıcıdır. Sert Sebze Çubukları: Denetiminiz altında olmak kaydıyla, büyük bir soğuk havuç veya salatalık dilimi çiğnemesi için verilebilir (boğulma riskine karşı mutlaka yanında durmalısınız). 4. Salya Tahrişini Önleme Diş çıkarma döneminde artan salya, bebeğin çene ve boyun bölgesinde kızarıklık ve döküntüye (salya dermatiti) neden olabilir. Bebeğinizin çenesini yumuşak bir bezle sık sık nazikçe kurulayın ve o bölgeye bariyer oluşturacak temiz içerikli bir nemlendirici sürün. 5. Uzak Durulması Gerekenler Bazı geleneksel yöntemler modern tıpta artık güvenli kabul edilmemektedir: Kehribar Kolyeler: Boğulma ve boncuk yutma riski nedeniyle uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmemektedir. Bazı Jeller: Benzokain içeren diş jelleri, bebeklerde kandaki oksijen miktarını düşüren nadir ama ciddi bir duruma (methemoglobinemi) yol açabileceği için FDA tarafından uyarılmıştır. Ne Zaman Doktora Gidilmeli? Diş çıkarma genellikle 38°C'nin üzerinde yüksek ateş, ishal veya kusma yapmaz. Eğer bebeğinizde bu belirtiler varsa, durum diş çıkarmadan bağımsız bir enfeksiyon olabilir. Bu durumda mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

