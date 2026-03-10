Bmag Logo
Genel
Bebeğimle

Bebeklerde gaz sancısına karşı 6 etkili öneri

Bebeklerin dünyayı tanımaya çalıştığı o ilk aylarda, gaz sancısı (kolik) hem bebek hem de ebeveynler için oldukça yorucu olabilir. Henüz tam gelişmemiş sindirim sistemi ve beslenme sırasında yutulan hava, minik karnında huzursuzluğa yol açar.

İşte bebeğinizi rahatlatacak ve o meşhur "gaz nöbetlerini" hafifletecek, uzman onaylı 6 etkili yöntem...

1. "Bisiklet Sürme" Egzersizi

Bebeğinizi sırt üstü yatırın ve bacaklarını nazikçe tutarak sanki bisiklet sürüyormuş gibi dairesel hareketlerle karnına doğru itip çekin. Bu hareket, bağırsaklardaki sıkışmış gazın fiziksel olarak aşağı itilmesine yardımcı olur.

2. Isıtılmış Havlu veya Kiraz Çekirdeği Torbası

Sıcaklık, bağırsak kaslarının gevşemesini sağlar. Temiz bir havluyu ütüyle ılıtarak (tenini yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin!) bebeğinizin karnına koyun. Kiraz çekirdeği yastıkları da ısıyı uzun süre muhafaza ettiği için bu süreçte kurtarıcıdır.

3. Karnına Saat Yönünde Masaj

Elinize biraz bebek yağı damlatın ve parmak uçlarınızla bebeğinizin göbeğinin etrafında, saat yönünde nazik dairesel hareketler yapın. Saat yönü, kalın bağırsağın akış yönüdür; bu yüzden gazın tahliyesini kolaylaştırır.

4. Karın Üstü Zamanı

Bebeğiniz uyanıkken ve gözetiminiz altındayken onu karnının üzerine yatırın. Kendi vücut ağırlığı karnına hafif bir baskı uygulayarak gazın doğal yollarla çıkmasını tetikleyecektir. Ayrıca bu pozisyon boyun kaslarını da güçlendirir.

5. Doğru Emzirme ve Biberon Açısı

Beslenme sırasında hava yutulmasını önlemek için bebeğin başının gövdesinden daha yukarıda olmasına dikkat edin. Eğer biberon kullanıyorsanız, mamanın emziği tamamen doldurduğundan ve hava boşluğu kalmadığından emin olun. Antikolik biberonlar bu noktada büyük fark yaratabilir.

6. "Bebek Tutuşu"

Bebeğinizi yüzü aşağı bakacak şekilde ön kolunuza yatırın; başı elinizin içinde, gövdesi kolunuzun üzerinde olsun. Diğer elinizle sırtına hafif vuruşlar yaparak dolaşın. Bu pozisyon karın üzerindeki baskıyı artırırken bebeğe güven hissi verir.


