Minik ellerin büyük keşfi: Ev yapımı oyuncaklarla motor beceri gelişimi

Bebeklerin dünyayı tanıma rehberi hareketleridir. Onların dünyayı keşfederken kullandığı en önemli araçlar ise motor becerileridir. Motor becerileri; küçük kas gruplarını çalıştıran "ince motor" ve büyük kas gruplarını çalıştıran "kaba motor" olarak ikiye ayrılır...

Çocuğunuzun bu hayati becerilerini desteklemek için pahalı, pilli veya plastik oyuncaklara ihtiyacınız yok. Evinizdeki atık malzemelerle, hem sürdürülebilir hem de gelişimsel açıdan çok daha zengin oyuncaklar üretebilirsiniz. İşte ev konforunda hazırlayabileceğiniz eğlenceli ve eğitici oyuncak rehberi...

İnce motor becerileri; el, bilek ve parmak kaslarının koordineli çalışmasını sağlar. Bu kaslar ileride yazı yazma, düğme ilikleme ve çatal-kaşık kullanma gibi günlük yaşam becerilerinin temelini oluşturur.

Renkli Ponpon Kumbarası: Eski bir ayakkabı kutusunun kapağına ponponların geçebileceği küçük delikler açın. Bebeğinizin bu deliklerden ponponları içeri itmesini isteyin. Bu aktivite, "cımbız kavrama" adı verilen baş ve işaret parmağı koordinasyonunu zirveye taşır.

Makarna İpe Dizme Fabrikası: Kalın ve ucu bantla sertleştirilmiş bir ip ile delikli büyük makarnaları bir araya getirin. Çocuğunuzun makarnaları ipe dizmesini sağlayarak el-göz koordinasyonunu ve odaklanma süresini artırabilirsiniz.

Çorap Çekme Kutusu: Boş bir mendil kutusunun içine renkli kurdeleler veya kumaş şeritleri uç uca bağlayarak yerleştirin. Uçlarını dışarıda bırakın. Bebeğinizin bunları çekerek kutudan çıkarması, el ve bilek kaslarını güçlendirir.

Kaba Motor Becerileri

Kaba motor becerileri; kollar, bacaklar ve tüm vücudu kapsayan büyük kas gruplarını içerir. Emekleme, yürüme, zıplama ve denge kurma bu süreçte gelişir.

Koridorda Lazer Labirenti: Evinizdeki dar bir koridorun duvarlarına, farklı yüksekliklerde renkli maskeleme bantları yapıştırın. Çocuğunuza bantlara değmeden altından sürünerek veya üstünden atlayarak geçmesi gereken bir "ajan" görevi verin. Bu oyun, tüm vücut koordinasyonunu ve problem çözme yeteneğini destekler.

Ev Yapımı Karton Tünel: Büyük kargo kutularının altını ve üstünü açıp bantlayarak uzun bir tünel oluşturun. Bebeğin tünelin içinden emekleyerek geçmesi, kollarını ve bacaklarını aynı anda senkronize etmeyi öğretirken mekansal farkındalığı geliştirir.

Çorap Topu ve Sepet Basketbolu: Renkli çorapları iç içe katlayarak yumuşak toplar elde edin. Odanın farklı yerlerine boş leğenler yerleştirin ve bu topları hedefe fırlatmasını isteyin. Bu aktivite, kaba motor becerilerinin yanı sıra mesafe ve derinlik algısını da keskinleştirir.











