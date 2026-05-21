Skoda Octavia’da elektrikli ve hibrit dönem: dizel kalıyor, EV ufukta
Škoda Octavia, artık daha geniş motor seçenekleriyle gelecek. Škoda, aile tipi hatchback ve station wagon gövde için hem hibrit hem de plug-in hibrit sistemler hazırlıyor.
Şirketin teknik yöneticisi, Octavia’da içten yanmalı motorların yanında elektrik destekli sistemlerin de yer alacağını söylüyor.
Full hibrit sistem Golf ve T-Roc altyapısını kullanıyor
Yeni tam hibrit sistem, Volkswagen Golf ve Volkswagen T-Roc modellerinde kullanılan altyapıyla geliyor.
Sistem şunları birleştiriyor:
- 1.5 litre turbo benzinli motor
- 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman
- elektrik motoru
- 1.6 kWh batarya
Düşük hızda araç çoğunlukla elektrik motoruyla ilerliyor. Yük arttığında benzinli motor devreye giriyor.
Bu sistemde güç çıkışı iki seçenek olarak geliyor: 136 bg ve 170 bg. Octavia’da bu iki seçeneğin de yer alması bekleniyor.
Plug-in hibrit daha uzun elektrik menzili sunuyor
Octavia’nın plug-in hibrit versiyonu, mevcut Golf eHybrid sistemini temel alıyor.
Burada:
- 1.5 litre benzinli motor
- 6 ileri çift kavramalı şanzıman
- 19.7 kWh batarya
yer alıyor.
Elektrik sürüş menzili yaklaşık 88 mil seviyesine çıkıyor. Octavia daha büyük olduğu için bu menzil biraz daha düşük olabilir. Buna rağmen şirket filolar için vergi avantajı sağlayan bir seviyeyi hedefliyor.
Dizel tamamen çıkmıyor
Dizel motor Octavia’da kalmaya devam edecek. Şirket, içten yanmalı motor seçeneklerini tamamen kaldırmıyor ve ürün gamını koruyor.
Elektrikli Octavia daha sonra geliyor
Tam elektrikli Octavia, Škoda Vision O konseptiyle gösterildi. Ancak seri üretim için tarih henüz erken. Modelin on yılın sonuna doğru gelmesi bekleniyor.
Volkswagen Group tarafı da içten yanmalı motorlu Octavia seçeneğini bir süre daha açık tutuyor. Şirket, farklı teknolojileri aynı anda sunma planını sürdürüyor.