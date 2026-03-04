Solakların gizli avantajı: Kazanma isteği genlere mi yazıldı?

Solakların rekabetçi yapısı bilimsel araştırmalarla yeniden gündemde. Yeni bulgular, spor ve iş dünyasındaki başarıların arkasında evrimsel bir strateji olabileceğini gösteriyor.

İtalya’daki Chieti-Pescara Üniversitesi araştırmacıları, 2026 Şubat’ta yayımladıkları çalışmada dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Bulgular, solakların başarısının yalnızca yetenekle açıklanamayacağını gösteriyor. Araştırma, bu durumun arkasında güçlü bir rekabet eğilimi olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u solaklardan oluşuyor. Bu azınlık grup, bazı alanlarda sağlaklara göre daha görünür bir başarı sergiliyor. Bilim insanları yıllardır bunun nedenini araştırıyor.

Bilim insanlarına göre solak bireyler, sağlaklara kıyasla daha yüksek kazanma isteği taşıyor. Bu eğilim, onların hayatta kalma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rekabet eğilimi nasıl ölçüldü?

Araştırmacılar 1100’den fazla gönüllünün davranışlarını ve anket yanıtlarını inceledi. Sonuçlar belirgin bir fark ortaya koydu.

Sağlak bireyler rekabetten uzak durma eğilimi gösterdi. Solaklar ise daha yoğun bir rekabet yönelimi sergiledi.

Hamburg’daki MSH Tıp Fakültesi’nden Prof. Sebastian Ocklenburg, bu bulgunun solaklığın evrimsel sürecini anlamak için önemli olduğunu belirtiyor. Ocklenburg’a göre solaklar, azınlık olmanın getirdiği dezavantajı rekabet gücüyle dengeledi. Bu tutum zamanla kalıcı bir davranış modeline dönüştü.

Azınlık olmanın sürpriz etkisi

Solakların bazı sporlarda daha başarılı olması uzun süredir biliniyor. Dövüş sporları, eskrim ve badminton bu alanların başında geliyor.

Sağlakların çoğunlukta olduğu bir dünyada, insanlar sol elle gelen hamlelere alışık değil. Bu durum karşı tarafın reflekslerini zayıflatıyor. Solak sporcu, beklenmeyen bir açıdan hamle yapabiliyor.

Uzmanlar, bu avantajın tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Solak olmak bir başlangıç noktası sunuyor. Ancak başarı için güçlü bir rekabet karakteri gerekiyor.

Spor sahasından teknoloji dünyasına

Solakların varlığı yalnızca sporla sınırlı değil. Teknoloji ve iş dünyasında da dikkat çeken isimler bulunuyor.

Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Steve Jobs solak oldukları bilinen isimler arasında yer alıyor.

Son yıllarda yayımlanan bazı araştırmalar, solaklığı yüksek inovasyon kapasitesiyle ilişkilendirdi. Bill Gates bir röportajında solakların yetenek dağılımının uçlarda daha fazla yoğunlaştığını söyledi. Bu durumu net biçimde açıklayamadığını ifade etti.

Biyolojik farklılıklar ve doğum mevsimi

Araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda solak olduğunu gösteriyor.

Viyana Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar, kış aylarında doğan erkek bebeklerin solak olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları bu tabloyu hormon seviyeleriyle ilişkilendiriyor. Anne karnındaki embriyo, yılın farklı dönemlerinde değişen gün ışığına maruz kalıyor. Bu durum testosteron seviyelerini etkiliyor. Hormonlardaki değişim, beynin gelişim sürecini şekillendiriyor. Sonuçta bireyin hangi elini baskın kullanacağı belirleniyor.