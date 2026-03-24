Tabağınızdaki gizli depresyon: Ruh sağlığınızı etkileyen 4 yiyecek

Fazla kahve

Bazı insanlar için aşırı miktarda kafein, anksiyete üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Klinik psikolog Dr. Brittney Jones, "Eğer bir kişi endişe eğilimindeyse veya birden fazla stres faktörüyle uğraşıyorsa, aşırı kafeinin kortizol tepkisini artırabileceğini ve adrenal yorgunluğa neden olabileceğini bilmelidir. Bunun yanı sıra uyku sorunlarından bahsetmeye bile gerek yok, sürekli stres ve tükenmişlik için bir reçete olabilir" dedi.

Araştırmalar, günlük olarak 250 miligramdan (yaklaşık 2 1/2 fincan) fazla kafein tüketiminin anksiyete üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermektedir, bu nedenle Jones, kahve tüketimini bu miktarın altında tutmak için çaba göstermektedir. Kafein nedeniyle gerginlik veya anksiyete hisseden kişiler için, matcha çayı gibi bir alternatif harika olabilir, çünkü içerdiği bileşik sayesinde birçok kişiye sakinlik verir.