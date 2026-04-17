Anket sonucu: 37 ekonomistin Nisan ayı faiz tahmini belli oldu

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans’ın, TCMB’nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

Benzer Haberler

Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik ön plana çıkıyor

11.04.2026Genel

UEZ’de yeni yatırım modelleri, stratejiler ve fırsatlar masaya yatırıldı

11.04.2026Genel

Dijital dönüşümün katma değeri çok büyük olacak

11.04.2026Genel

"Girişim yatırımlarında erken getiri sunan şirketler ön planda"

11.04.2026Genel

Yapay zeka e-ticarette bariyerleri kaldırıyor

11.04.2026Genel

Türkiye global çapta Unicorn çıkarabilecek potansiyele sahip

11.04.2026Genel

"Türkiye, küresel sermayeyi çekebilecek güce sahip"

11.04.2026Genel

"Dünyada eksen kayarken, Türkiye fırsat pencerelerini ardına kadar açıyor"

11.04.2026Genel

"Dünya artık o bildiğimiz yer değil"

11.04.2026Genel

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ 2026) 2. gün: Oturumlar hız kesmeden devam ediyor

11.04.2026Genel
