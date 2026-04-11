Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik ön plana çıkıyor

“Oyunun kuralları değişiyor, bilgiye erişim bu noktada önem kazandı” diyen Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, şöyle konuştu:

“Bilginin her yerde olduğu yerde onu nasıl kullandığınız da önemli. Çok sık değişen ve belirsizliğin olduğu bir dünyadayız. İnsanlar belirsizlik değil, netlik isterler. Bu belirsizlik dünyasında liderin belirleyici olması gerekiyor. Şirket bir adım atıyor ama bunu insanlara anlatmak zorundasınız. Netleştirme de karmaşık bir konu kendi içinde. Fikirlerinizin güven veriyor olması lazım. Teknolojiyi kullanabilme kabiliyeti de yönetici için artık olmazsa olmazdır.

Teknolojiyi IT ekibi bilir, yapay zekayı da ilgili arkadaşlar halleder deme dönemi bitti. Bugün bir yöneticinin veriden anlam çıkarabilmesi, hatayı fark edebilmesi ve teknolojiyi etkin kullanabilmesi artık olmazsa olmaz bir yetkinlik.

Yapay zeka çağında liderliği farklılaştıran şey teknolojiye sahip olmak değil, problemi doğru tanımlamak. Doğru soruyu sorabilir, veriyi doğru okuyabilir ve sistemi doğru yönlendirebilirseniz gerçek değer orada ortaya çıkıyor. Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik biraz da tam burada başlıyor. Yeni kuşak çalışanlar artık sadece sonuç değil neden ve niçin kısmını da sorguluyor. Bu yüzden liderlik, belirsizliği baskılayıp her şeyi kesinleştirmek değil; ekibe güven vererek yolu açabilmek anlamına geliyor.”