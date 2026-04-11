Türkiye global çapta Unicorn çıkarabilecek potansiyele sahip

Panelin açılışında konuşan RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “58 tane girişim sermayesi yatırım fonumuz, 30'u aşan gayrimenkul yatırım fonumuz var. Yaklaşık 3 milyar dolar gibi para yönetiyoruz. Son 4-5 senede tüm dünyada özellikle girişim sermayesi alanında para toplamanın ve exitlerin çok zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Pek çok fonun elindeki şirketi diğer fona sattığını da görüyoruz. Tek başına unicorn tabirini kullanacağımız firmalar değil, aynı zamanda iyi yönetilen şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Unicorn olmak çok kolay bir şey değil. Son 5-10 yılda dünyada para toplamanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Artık yavaş yavaş yatırımların daha fazla exit edilmesini sağlayan metodolojiler geliştirmek gerekiyor. Bu nedenle iyi şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Sadece büyüme yetmiyor. Unicorn olmakla iyi şirket olmak arasında bir fark oluşmaya başladı. Değerlemeler çok önemli burada” dedi.

Türkiye’nin önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Nüfus olarak globale büyüyebilecek, ilerleyebilecek potansiyele sahip yetenekleri yönetebilen bir ülkeyiz. Yetenekli ve genç bir nüfusumuz var. Bence iyi bir eğitim altyapımız var. Türkiye internet penetrasyonunun yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Çok hızlı aplikasyon çıkartabilip buna adapte olabiliyoruz. Lokalde büyüyüp, lokaldeki boşlukları yakalayıp bunları globale çevirebilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Bölgesel olarak daha çok ilgi çekiyoruz. Orta Asya'ya, Ortadoğu’ya ve Avrupa'ya yakınız. Dolayısıyla doğru noktalara odaklandığımızda çok iyi büyüyecek, büyütebilecek şirketlerimizin çıkacağına inanıyorum. Tek sıkıntımız yurtdışından sermayenin kısıtlı gelmesi. Bu noktada sermaye ihtiyacı olan şirketlerin oldukça zorlandığı bir ülke. Yapay zeka Türkiye’de ilerlemesi gereken bir alan. Fintek alanında başarılı olmaya devam edeceğiz. Savunma sanayi alanında çok başarılı şirketler çıkarabileceğimiz belli. Daha fazla Unicorn çıkarmamız söz konusu.”