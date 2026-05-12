Uzayda korku var ama etki eksik: Directive 8020 incelemesi
The Dark Pictures serisinin yeni oyunu Directive 8020'i ele alıyoruz. Seri fikren hâlâ ilgi çekici olsa da, oynarken aynı etkiyi yaratmakta zorlanıyor.
Supermassive Games’in korku antolojisinin beşinci halkası, oyuncuyu bu kez uzaya götürüyor. Daha önce batık gemiler, cadı hikâyeleri, mağara canavarları ve seri katil temalarıyla ilerleyen yapı, bu kez Alien ve The Thing gibi bilimkurgu korku klasiklerinden besleniyor.
Yazı: Harika Pelin Şengül
Umutla başlayan kâbus
Hikâye, insanlık için yeni bir yaşam alanı olabilecek Tau Ceti f gezegenine giden bir keşif ekibini merkez alıyor. Ancak işler hızla tersine dönüyor. Ekip, insan görünümünü kopyalayabilen bir uzaylı organizma tarafından sıkıştırılıyor.
Bu noktada oyun, “kime güvenebilirsin?” sorusunu merkeze alıyor. Özellikle The Thing’den ilham alan bu yapı, çok oyunculu modda gerilimi artırıyor. Çünkü oyuncular, kimi kurtaracaklarına karar verirken kimin hala insan olduğunu bile tam olarak bilmiyor.
Sinema dili yerini standart oynanışa bırakıyor
Serinin en büyük değişimi burada ortaya çıkıyor. Until Dawn döneminde oyunlar sinema diliyle, sabit kamera açılarıyla ilerliyordu. Şimdi ise üçüncü şahıs omuz kamerası ile klasik aksiyon oyunlarına daha çok benziyor.
Bu değişim, atmosferi zayıflatıyor. Sinematik his azalırken oyun daha sıradan bir görünüme bürünüyor. Hikâye anlatımı hâlâ güçlü olsa da sunum aynı etkiyi vermiyor.
Oynanış: Gerilim yerine tekrar eden mekanikler
Directive 8020 artık daha fazla “oyun gibi”:
- Dar alanlarda gizlilik bölümleri
- Canavardan saklanma sekansları
- Basit çevre bulmacaları
Ancak bu mekanikler beklenen gerilimi yaratmakta zorlanıyor. Bulmacalar ya çok kolay ya da gereksiz derecede karmaşık. Gizlilik bölümleri ise çoğu zaman tahmin edilebilir düşman rotalarıyla ilerliyor.
Sonuç olarak tempo sık sık düşüyor. Hikâyeyi taşıması gereken gerilim, oynanış tarafından desteklenemiyor.
Güçlü fikirler, zayıf uygulama
Oyunun en güçlü yanı yine fikirleri. Özellikle “kim insan, kim değil?” sorusu ve bioscanner sahnesi dikkat çekiyor. Bu sahneler, The Faculty ve Among Us gibi yapımları hatırlatıyor. Ancak iyi fikirler, teknik sorunlarla gölgeleniyor:
- Dengesiz seslendirme performansları
- Kopuk sahne geçişleri
- Yavaş ve yapay kamera hareketleri
- Aynı sahnede durup konuşan karakterler
Bazı karakterlerin performansı o kadar tutarsız ki, yapay seslendirme ihtimali bile akla geliyor.
Turning Points: Seriye gelen en akıllı sistem
Oyunun en dikkat çekici yeniliği ise Turning Points sistemi. Bu sistem sayesinde oyuncu:
- Kritik anlara geri dönebiliyor
- Alternatif hikâye dallarını keşfedebiliyor
- Kaçırdığı içeriklere kolayca ulaşabiliyor
Bu özellik, özellikle oyunu %100 tamamlamak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak hikâyenin duygusal etkisini güçlendirmekten çok, onu “parçalanabilir” hale getiriyor.
Serinin geleceği: Bir yol ayrımı
The Dark Pictures artık bir kırılma noktasında. Her yeni oyun, serinin teknik sınırlarını daha görünür hale getiriyor. Bir zamanlar güçlü olan sinematik yapı, yerini daha standart bir oyun formuna bırakmış durumda. Bu durum, erken dönem Telltale oyunlarını hatırlatıyor: güçlü hikâye, zayıf teknik altyapı.