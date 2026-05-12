Uzayda korku var ama etki eksik: Directive 8020 incelemesi

Directive 8020 incelemesi: The Dark Pictures serisinin yeni oyunu uzayda geçen korku hikâyesiyle geri dönüyor. Oynanış, hikâye ve teknik detaylar üzerinden serinin geldiği nokta değerlendiriliyor.

Supermassive Games’in korku antolojisinin beşinci halkası, oyuncuyu bu kez uzaya götürüyor. Daha önce batık gemiler, cadı hikâyeleri, mağara canavarları ve seri katil temalarıyla ilerleyen yapı, bu kez Alien ve The Thing gibi bilimkurgu korku klasiklerinden besleniyor.

The Dark Pictures serisinin yeni oyunu Directive 8020 'i ele alıyoruz. Seri fikren hâlâ ilgi çekici olsa da, oynarken aynı etkiyi yaratmakta zorlanıyor.

Yazı: Harika Pelin Şengül

Umutla başlayan kâbus

Hikâye, insanlık için yeni bir yaşam alanı olabilecek Tau Ceti f gezegenine giden bir keşif ekibini merkez alıyor. Ancak işler hızla tersine dönüyor. Ekip, insan görünümünü kopyalayabilen bir uzaylı organizma tarafından sıkıştırılıyor.

Bu noktada oyun, “kime güvenebilirsin?” sorusunu merkeze alıyor. Özellikle The Thing’den ilham alan bu yapı, çok oyunculu modda gerilimi artırıyor. Çünkü oyuncular, kimi kurtaracaklarına karar verirken kimin hala insan olduğunu bile tam olarak bilmiyor.

Sinema dili yerini standart oynanışa bırakıyor

Serinin en büyük değişimi burada ortaya çıkıyor. Until Dawn döneminde oyunlar sinema diliyle, sabit kamera açılarıyla ilerliyordu. Şimdi ise üçüncü şahıs omuz kamerası ile klasik aksiyon oyunlarına daha çok benziyor.

Bu değişim, atmosferi zayıflatıyor. Sinematik his azalırken oyun daha sıradan bir görünüme bürünüyor. Hikâye anlatımı hâlâ güçlü olsa da sunum aynı etkiyi vermiyor.

Oynanış: Gerilim yerine tekrar eden mekanikler

Directive 8020 artık daha fazla “oyun gibi”:

Dar alanlarda gizlilik bölümleri

Dar alanlarda gizlilik bölümleri Canavardan saklanma sekansları

Canavardan saklanma sekansları Basit çevre bulmacaları

Ancak bu mekanikler beklenen gerilimi yaratmakta zorlanıyor. Bulmacalar ya çok kolay ya da gereksiz derecede karmaşık. Gizlilik bölümleri ise çoğu zaman tahmin edilebilir düşman rotalarıyla ilerliyor.

Sonuç olarak tempo sık sık düşüyor. Hikâyeyi taşıması gereken gerilim, oynanış tarafından desteklenemiyor.

Güçlü fikirler, zayıf uygulama

Oyunun en güçlü yanı yine fikirleri. Özellikle “kim insan, kim değil?” sorusu ve bioscanner sahnesi dikkat çekiyor. Bu sahneler, The Faculty ve Among Us gibi yapımları hatırlatıyor. Ancak iyi fikirler, teknik sorunlarla gölgeleniyor:

Dengesiz seslendirme performansları

Dengesiz seslendirme performansları Kopuk sahne geçişleri

Kopuk sahne geçişleri Yavaş ve yapay kamera hareketleri

Yavaş ve yapay kamera hareketleri Aynı sahnede durup konuşan karakterler

Bazı karakterlerin performansı o kadar tutarsız ki, yapay seslendirme ihtimali bile akla geliyor.

Turning Points: Seriye gelen en akıllı sistem

Oyunun en dikkat çekici yeniliği ise Turning Points sistemi. Bu sistem sayesinde oyuncu:

Kritik anlara geri dönebiliyor

Kritik anlara geri dönebiliyor Alternatif hikâye dallarını keşfedebiliyor

Alternatif hikâye dallarını keşfedebiliyor Kaçırdığı içeriklere kolayca ulaşabiliyor

Bu özellik, özellikle oyunu %100 tamamlamak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak hikâyenin duygusal etkisini güçlendirmekten çok, onu “parçalanabilir” hale getiriyor.

Serinin geleceği: Bir yol ayrımı

The Dark Pictures artık bir kırılma noktasında. Her yeni oyun, serinin teknik sınırlarını daha görünür hale getiriyor. Bir zamanlar güçlü olan sinematik yapı, yerini daha standart bir oyun formuna bırakmış durumda. Bu durum, erken dönem Telltale oyunlarını hatırlatıyor: güçlü hikâye, zayıf teknik altyapı.