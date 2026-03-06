Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Level

Xbox’ın yeni konsolu ortaya çıktı: Project Helix PC oyunlarını da çalıştıracak

İçeriği Paylaş

Microsoft Gaming CEO’su Asha Sharma, yeni nesil Xbox konsolu Project Helix hakkında ilk ipucunu verdi. Hibrit yapı ve PC oyun desteği dikkat çekiyor.

Asha Sharma, 5 Mart’ta yaptığı paylaşımda Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox konsolunu işaret etti. Bu açıklama, göreve gelir gelmez yaptığı ilk büyük duyuru oldu.

Sharma’ya göre Helix, “yeni nesil konsol” olacak. Microsoft’un Xbox’a bağlılığını da gösterecek.

Sharma şu bilgiyi paylaştı:

Project Helix güçlü bir sistem olacak. Hem Xbox hem de PC oyunlarını çalıştıracak.

Bu sözler önemli bir detayı doğruladı. Yeni cihaz muhtemelen hibrit bir yapıya sahip olacak.

Xbox Ve PC Aynı Cihazda mı?

Helix’in PC oyunlarını da çalıştıracak olması dikkat çekti. Bu durum Microsoft’un son yıllardaki stratejisiyle uyumlu.

Şirket uzun süredir Play Anywhere yaklaşımını destekliyor. Oyuncular aynı oyunu hem Xbox’ta hem PC’de oynayabiliyor.

Helix bu fikri daha ileri taşıyabilir. Konsol ve PC dünyası tek cihazda birleşebilir.

Phil Spencer Sonrası İlk Büyük Hamle

Bu açıklama aynı zamanda Xbox için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Uzun yıllar Xbox’ın başında bulunan Phil Spencer, şubat ayında Microsoft’tan ayrıldı. Spencer şirkette yaklaşık 40 yıl çalıştı.

Yerine geçen Sharma daha önce Microsoft’ta CoreAI ürün grubunu yönetiyordu. Oyun sektöründe doğrudan bir geçmişi yok.

Sharma göreve gelirken şu mesajı verdi:

“İlk işim basit. Bu sistemi anlamak ve onu korumak.”

Bu sözler Xbox markasının korunacağı şeklinde yorumlandı.

Xbox Konsolu Geri Mi Dönüyor?

Microsoft son yıllarda farklı bir yol izledi. Şirket oyunlarını farklı platformlara açtı. Konsol özel oyunlar da azaldı.

Bu yüzden bazı oyuncular Xbox konsollarının geleceğinden emin değildi.

Project Helix bu tartışmayı yeniden başlattı. Microsoft konsol işine güçlü şekilde devam edebilir.

Şimdilik Detay Yok

Microsoft henüz teknik bilgi paylaşmadı. Helix’in gücü, tasarımı ya da çıkış tarihi bilinmiyor.

Şirket daha fazla bilgiyi muhtemelen yakında açıklayacak. Sharma, geliştiricilerle bu konuyu önümüzdeki hafta konuşacağını söyledi.

Bu görüşmelerin adresi ise Game Developers Conference olacak.

Oyuncular Şimdiden İstek Listesi Yazdı

Helix duyurusu sonrası oyuncular hemen yorum yapmaya başladı.

En dikkat çeken isteklerden biri eski bir projenin geri dönmesi oldu.

Oyuncular iptal edilen Scalebound oyununun yeniden geliştirilmesini istiyor.

Xbox’ın geleceği şu an biraz belirsiz görünüyor. Bu yüzden oyuncular her ihtimali konuşuyor.

Benzer Haberler

Ubisoft efsaneyi geri getiriyor: Black Flag Remake resmen duyuruldu

05.03.2026Genel

Terraria’dan sıkılanlara değil, doyamayanlara 5 yeni oyun

04.03.2026Genel

Nintendo’nun yeni kozu mu? Pokopia rekor kırarak zirveye oturdu

03.03.2026Genel

PS5 sahiplerinin mutlaka denemesi gereken 15 tek oyunculu oyun

27.02.2026Genel

Kaçırmak istemeyenler elini çabuk tutsun: Xbox'da, popüler oyunlarda %95’e varan indirimler

26.02.2026Genel

PS Plus Mart 2026 listesi şekilleniyor: PGA Tour 2K25 geliyor

24.02.2026Genel

Minecraft Java Edition modern grafik teknolojilerine hazırlanıyor

23.02.2026Genel

Pixel Flow’un geliştiricisi Loom Games, Scopely bünyesine katıldı

20.02.2026Genel

Sons of Sparta için puanlar geldi: Serinin en düşük ortalaması

19.02.2026Genel

Ubisoft bombayı patlattı: Rainbow Six Siege’e Solid Snake eklendi

16.02.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey GirlHistory Of War

 

How It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomist

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiBSeriesBSeriesB RollBrollUserGiriş