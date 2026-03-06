Xbox’ın yeni konsolu ortaya çıktı: Project Helix PC oyunlarını da çalıştıracak

Microsoft Gaming CEO’su Asha Sharma, yeni nesil Xbox konsolu Project Helix hakkında ilk ipucunu verdi. Hibrit yapı ve PC oyun desteği dikkat çekiyor.

Sharma’ya göre Helix, “yeni nesil konsol” olacak. Microsoft’un Xbox’a bağlılığını da gösterecek.

Asha Sharma, 5 Mart’ta yaptığı paylaşımda Project Helix kod adlı yeni nesil Xbox konsolunu işaret etti. Bu açıklama, göreve gelir gelmez yaptığı ilk büyük duyuru oldu.

Sharma şu bilgiyi paylaştı:

Project Helix güçlü bir sistem olacak. Hem Xbox hem de PC oyunlarını çalıştıracak.

Bu sözler önemli bir detayı doğruladı. Yeni cihaz muhtemelen hibrit bir yapıya sahip olacak.

Xbox Ve PC Aynı Cihazda mı?

Helix’in PC oyunlarını da çalıştıracak olması dikkat çekti. Bu durum Microsoft’un son yıllardaki stratejisiyle uyumlu.

Şirket uzun süredir Play Anywhere yaklaşımını destekliyor. Oyuncular aynı oyunu hem Xbox’ta hem PC’de oynayabiliyor.

Helix bu fikri daha ileri taşıyabilir. Konsol ve PC dünyası tek cihazda birleşebilir.

Phil Spencer Sonrası İlk Büyük Hamle

Bu açıklama aynı zamanda Xbox için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Uzun yıllar Xbox’ın başında bulunan Phil Spencer, şubat ayında Microsoft’tan ayrıldı. Spencer şirkette yaklaşık 40 yıl çalıştı.

Yerine geçen Sharma daha önce Microsoft’ta CoreAI ürün grubunu yönetiyordu. Oyun sektöründe doğrudan bir geçmişi yok.

Sharma göreve gelirken şu mesajı verdi:

“İlk işim basit. Bu sistemi anlamak ve onu korumak.”

Bu sözler Xbox markasının korunacağı şeklinde yorumlandı.

Xbox Konsolu Geri Mi Dönüyor?

Microsoft son yıllarda farklı bir yol izledi. Şirket oyunlarını farklı platformlara açtı. Konsol özel oyunlar da azaldı.

Bu yüzden bazı oyuncular Xbox konsollarının geleceğinden emin değildi.

Project Helix bu tartışmayı yeniden başlattı. Microsoft konsol işine güçlü şekilde devam edebilir.

Şimdilik Detay Yok

Microsoft henüz teknik bilgi paylaşmadı. Helix’in gücü, tasarımı ya da çıkış tarihi bilinmiyor.

Şirket daha fazla bilgiyi muhtemelen yakında açıklayacak. Sharma, geliştiricilerle bu konuyu önümüzdeki hafta konuşacağını söyledi.

Bu görüşmelerin adresi ise Game Developers Conference olacak.

Oyuncular Şimdiden İstek Listesi Yazdı

Helix duyurusu sonrası oyuncular hemen yorum yapmaya başladı.

En dikkat çeken isteklerden biri eski bir projenin geri dönmesi oldu.

Oyuncular iptal edilen Scalebound oyununun yeniden geliştirilmesini istiyor.

Xbox’ın geleceği şu an biraz belirsiz görünüyor. Bu yüzden oyuncular her ihtimali konuşuyor.