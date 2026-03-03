Terraria’dan sıkılanlara değil, doyamayanlara 5 yeni oyun

“Terraria”ya en çok benzeyen oyunlardan biri bu. Ama bu kez fantezi değil, bilim kurgu dünyasındasın.

Dünya yok oluyor. Karakterin evrenin uzak bir köşesine savruluyor. Yeni gezegenler keşfediyorsun. Gezegenleri dönüştürüyor, kaynak topluyor ve üs kuruyorsun.

Her gezegen farklı. Oyun her seferinde yeni bir harita oluşturuyor. Bu da her oyunu farklı kılıyor.

Karakterini özelleştirebiliyorsun. Uzay gemini bile düzenliyorsun. Oyun küçük bir hikâye de anlatıyor. Bu sayede yaptıklarının bir anlamı oluyor.

“Terraria” formülünü alıyor. Ölçeği büyütüyor. Uzaya taşıyor.



