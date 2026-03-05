Bmag Logo
Ubisoft efsaneyi geri getiriyor: Black Flag Remake resmen duyuruldu

İçeriği Paylaş

Ubisoft, Assassin’s Creed Black Flag remake’ini doğruladı. Black Flag Resynced adıyla gelen yeni sürüm grafik ve oynanış yenilikleri sunabilir.

Ubisoft uzun süredir konuşulan bir söylentiyi sonunda doğruladı. Şirket, Assassin's Creed: Black Flag için remake hazırlıyor.

2013’te çıkan Black Flag, serinin en sevilen oyunlarından biri oldu. Deniz savaşları, korsan atmosferi ve Edward Kenway karakteri oyuncuların aklında kaldı. Bu yüzden yıllardır yeni bir sürüm beklentisi vardı.

Ubisoft şimdi bu beklentiyi gerçeğe dönüştürüyor.

Yeni sürümün adı: Black Flag Resynced

Remake’in resmi adı Assassin's Creed: Black Flag Resynced olacak.

Şirket şu an için fazla detay paylaşmadı. Paylaşılan konsept görselde Edward Kenway’i bir geminin üzerinde görüyoruz. Görsel, korsan atmosferinin korunacağını gösteriyor. Ancak oynanış hakkında henüz net bilgi yok.

Grafikler ve sistem baştan kurulabilir

Sektör kaynakları remake’in basit bir yenileme olmayacağını söylüyor. Ubisoft oyunu daha kapsamlı şekilde yeniden yapabilir.

Yeni sürümde grafikler ve oynanış sistemi güncellenebilir. Amaç, oyunu geçen yıl çıkan Assassin's Creed Shadows seviyesine taşımak.

Bir başka iddia da hikâye yapısı hakkında. Remake modern zaman bölümlerini kaldırabilir. Oyun tamamen korsan temalı maceraya odaklanabilir.


Çıkış tarihi şimdilik belirsiz

Ubisoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı.

Şirket kısa süre önce önemli bir ipucu verdi. Daha önce duyurulmayan bir oyun, 31 Mart 2027’den önce çıkacak. Bu tarih Ubisoft’un mali yılının sonu.

O açıklama yapıldığında Black Flag remake’i henüz duyurulmamıştı. Bu yüzden oyunun o takvimde yer alması mümkün görünüyor.

Eğer proje uzun süredir geliştiriliyorsa çıkış tarihi düşündüğümüzden yakın olabilir.

Serinin geleceğinde Hexe var

Ubisoft aynı duyuruda serinin geleceği hakkında da konuştu.

Yeni ana oyun şu an Codename Hexe adıyla geliştiriliyor. Ubisoft bu oyunu daha karanlık bir Assassin’s Creed deneyimi olarak tanımlıyor. Hikâye tarihin kritik bir döneminde geçecek.

Yönetmen koltuğu değişti

Hexe projesinin yaratıcı yönetmeni Clint Hocking idi. Hocking, Ubisoft’ta 20 yıl çalıştıktan sonra şirketten ayrıldı.

Yerine Jean Guedson geldi. Guedson seriye yabancı bir isim değil. 2013’te çıkan ilk Black Flag oyununda da aynı görevi üstlenmişti.

