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Yaz aylarında cildinizi nasıl korumalısınız?

#yazın cilt bakımı

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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, yaz aylarında artan güneş maruziyeti, sıcak hava ve çevresel faktörlerin cilt üzerindeki etkilerini ve cilt sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Yaz mevsimi, güneşli günlerin, deniz tatillerinin ve açık havada geçirilen uzun saatlerin dönemi. Ancak bu keyifli dönem, cilt için bazı ek yükleri de beraberinde getiriyor. Artan ultraviyole ışınları, yüksek sıcaklık, terleme, tuzlu su ve klima gibi faktörler cildin doğal dengesini etkileyebiliyor.

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