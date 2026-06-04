Yaz aylarında cildinizi nasıl korumalısınız?

Güneş yalnızca bronzlaşmayı sağlamaz

Güneş ışınları cilt için önemli bir çevresel etkendir. Özellikle ultraviyole ışınları, ciltte kolajen ve elastin liflerinin yapısını etkileyebilir. Bu durum zaman içinde ince çizgilerin belirginleşmesine, elastikiyet kaybına ve cilt tonunda düzensizliklere katkıda bulunabilir.

Ayrıca güneş maruziyeti, bazı kişilerde leke oluşumunu tetikleyebilir veya mevcut lekelerin daha görünür hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle güneşten korunma yaklaşımı yalnızca yaz tatilleriyle sınırlı düşünülmemelidir.