Yazın kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler

Salatalar nasıl daha doyurucu hale gelir?

Yaz ayları salata tüketimini artırmak için önemli bir fırsattır. Ancak yalnızca yeşillikten oluşan salatalar kısa süre sonra yeniden açlık hissine neden olabilir. Salataların peynir, yumurta, tavuk, ton balığı, nohut, mercimek veya börülce gibi besinlerle zenginleştirilmesi, onları tek başına öğün haline getirebilir.

Bu şekilde hazırlanan salatalar hem işe ya da okula taşınması kolay pratik öğünler sunar hem de uzun süre tokluk sağlamaya yardımcı olur. Yüksek hacimli ve nispeten daha düşük kalorili olmaları nedeniyle kilo verme sürecinde destekleyici rol üstlenebilir.