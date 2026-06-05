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Yazın kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler

#yaz diyeti,yazın hızlı zayıflama

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Yaz mevsimi kilo verme hedefleri için avantajlı bir dönem olabilir. Ancak kısa sürede sonuç almak amacıyla çok düşük kalorili ve sürdürülemez diyetlere yönelmek yerine; hafif öğünler, proteinle zenginleştirilmiş salatalar, yeterli su tüketimi, porsiyon kontrolü ve düzenli hareketin önemine dikkat çeken Diyetisyen Gülçin Işık, yaz aylarının sunduğu avantajların doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Yaz ayları birçok kişi için yeni başlangıçların zamanı olarak görülür. Havaların ısınması, daha ince kıyafetlerin giyilmeye başlanması ve tatil planlarının yaklaşmasıyla birlikte kilo verme isteği de artar. Ancak bu dönemde yapılan en büyük hata, kısa sürede sonuç almak için çok düşük kalorili ve sürdürülebilir olmayan diyetlere yönelmektir.



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