Yüzünüzün şeklini uykuda korumak elinizde: Yan yatmanın gizli zararları

"Güzellik uykusu" kavramı, cildimiz için sihirli bir yenilenme süreci olsa da, uyku esnasındaki küçük bir alışkanlığınız bu süreci bir "yaşlanma hızlandırıcısına" dönüştürebilir.

Dermatologlar, her gece aynı tarafa yatmanın sadece yorgunluğu atmakla kalmadığını, yüz simetrinizi kalıcı olarak etkileyebileceğini ve derin kırışıklıklara zemin hazırladığını vurguluyor. Yüzünüzün gelecekteki aynadaki yansıması, aslında başınızı yastığa nasıl koyduğunuzla şekilleniyor olabilir.

New York, NY (26 Temmuz 2016) - Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin hakemli yayını olan Estetik Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma , uyku sırasında yüze uygulanan sıkıştırma, çekme ve kesme kuvvetlerinin, insanların yan ve yüz üstü uyuması durumunda yüzlerinde bozulmaya neden olduğunu ve zamanla uyku kırışıklıklarının oluşmasına yol açtığını gösteriyor.