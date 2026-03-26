Yüzünüzün şeklini uykuda korumak elinizde: Yan yatmanın gizli zararları
Dermatologlar, her gece aynı tarafa yatmanın sadece yorgunluğu atmakla kalmadığını, yüz simetrinizi kalıcı olarak etkileyebileceğini ve derin kırışıklıklara zemin hazırladığını vurguluyor. Yüzünüzün gelecekteki aynadaki yansıması, aslında başınızı yastığa nasıl koyduğunuzla şekilleniyor olabilir.
New York, NY (26 Temmuz 2016) - Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin hakemli yayını olan Estetik Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma , uyku sırasında yüze uygulanan sıkıştırma, çekme ve kesme kuvvetlerinin, insanların yan ve yüz üstü uyuması durumunda yüzlerinde bozulmaya neden olduğunu ve zamanla uyku kırışıklıklarının oluşmasına yol açtığını gösteriyor.
UYKU İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ ADIMLAR
Uyku alışkanlıklarını bir gecede değiştirmek zor olsa da, cildinize daha iyi bakmak için atabileceğiniz basit ve etkili adımlar var...
SIRTÜSTÜ UYKU ALIŞKANLIĞI EDİNİN
En iyi çözüm, sırtüstü uyumaktır. Bu pozisyon, yüzünüze herhangi bir baskı uygulanmasını engeller ve cildinizin serbestçe nefes almasını sağlar.
İPEK VEYA SATEN YASTIK KILIFI KULLANIN
Pamuklu kılıflar cildinizle sürtünerek kırışıklıklara neden olur. İpeğin pürüzsüz yüzeyi ise sürtünmeyi en aza indirerek cildinizin rahat etmesini sağlar.
YÜZ MASAJI YAPIN
Özellikle akşam rutininizde yapacağınız nazik bir yüz masajı, kan dolaşımını hızlandırır ve gece boyu oluşabilecek deformasyonların etkisini azaltmaya yardımcı olur.
Cildinizin uzun vadeli sağlığı için uyku pozisyonunuzu gözden geçirmek, güzellik rutininizin en önemli adımlarından biri olabilir. Küçük bir değişiklik, büyük bir fark yaratabilir.