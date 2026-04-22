Yaşam 1 dk okunma süresi

1,1 kilometre derinlikte gıda üretimi: Yer altı tarım deneyi

İçeriği Paylaş

Sheffield Üniversitesi ve Farm Urban’ın Boulby Yer Altı Laboratuvarı’nda başlattığı proje, 1,1 km derinlikte dünyanın en derin dikey tarım sistemini test ederek yer altı gıda üretiminin geleceğini araştırıyor.

Sheffield Üniversitesi ile Farm Urban arasında kurulan iş birliği, UKRI desteği alarak yer altı gıda üretiminin geleceğini araştırmak üzere yeni bir projeye imza attı. Çalışma, STFC Boulby Yer Altı Laboratuvarı’nda yürütülecek. Dünyanın en derin dikey tarım deneyi Proje, aktif bir madenin 1,1 kilometre altında konumlanıyor. Bu özelliğiyle dünyanın en derin dikey tarım uygulaması olma özelliğini taşıyor. Yer altının doğal olarak sabit sıcaklık ve ortam koşulları, ısıtma ve havalandırma gibi enerji giderlerini ciddi şekilde azaltma potansiyeli sunuyor.

Enerji verimliliği ve yeni üretim modeli Araştırma ekibi, bu özel koşullarda farklı bitkilerin yetiştirilebilirliğini test edecek. Aynı zamanda, kullanılmayan madenlerin sürdürülebilir gıda üretim merkezlerine dönüştürülmesini mümkün kılabilecek bir model geliştirmeyi hedefliyor. Bilim ve teknolojinin ortak çalışması 2026 yılının bahar döneminde başlayacak ve 12 ay sürecek proje, ileri seviye ticari tarım teknolojilerini akademik uzmanlıkla birleştiriyor. Çalışmanın bilimsel tarafında, ISF Kontrollü Ortam Tarımı eş lideri Jacob Nickles da yer alıyor. Yer altında yeni bir olasılık Proje, yer altı tarımını daha az riskli ve daha uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Hedef, yüzeyin altında gizli kalan üretim potansiyelini ortaya çıkararak geleceğin gıda sistemlerine yeni bir yön vermek.

