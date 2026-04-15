Apollo 11’in bilinmeyen hikâyesi: Ay’dan kaçırılan eşyalar

Apollo 11 görevinde Neil Armstrong’un gizlice Dünya’ya getirdiği “McDivitt Kesesi”, Ay’daki ilk geceye ve iniş anına dair bilinmeyen detayları ortaya çıkarıyor.

NASA, yakıt tasarrufu için her gramı hesapladı. Bu nedenle astronotlara, geri dönüşte gereksiz olan her şeyi Ay modülünde bırakmaları talimatını verdi.

Apollo 11 Moon Landing görevi, insanlık tarihinin en önemli anlarından biri olarak kayda geçti. 1969’da tamamlanan bu görevde Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine adım attı. Ancak görev yalnızca atılan adımlardan ibaret değildi. Astronotlar, yanlarında götürdükleri bazı ekipmanları bilinçli şekilde Ay’da bıraktı.

Gizlice saklanan bir çanta

Bu katı kurala rağmen Armstrong, küçük ama önemli bir istisna yaptı. “McDivitt Kesesi” olarak bilinen beyaz bir çantayı yanında Dünya’ya geri getirdi. Bu çanta yıllarca kimsenin dikkatini çekmedi.

2012’de Armstrong’un vefatından sonra eşi, çantayı bir dolapta buldu. İçinden çıkanlar, görev sırasında yaşananlara dair kişisel ve beklenmedik detaylar ortaya koydu.

Ay’daki ilk gece: Doğaçlama bir çözüm

Çantadaki en ilginç parçalardan biri, aslında bir emniyet kemeriydi. Bu ekipman, acil durumlarda astronotları sabitlemek için tasarlanmıştı. Ancak Armstrong, onu farklı bir amaçla kullandı.

Ay modülünün içi dar, gürültülü ve aşırı parlaktı. Bu ortamda uyumak neredeyse imkânsızdı. Armstrong, kemeri kullanarak kendine basit bir bacak askısı yaptı. Bacaklarını yukarı alarak biraz alan kazandı ve dinlenmeye çalıştı.

İnsanlığın Ay’daki ilk gecesi, bu basit ama etkili çözümle geçti.

Çöpten kurtarılan kamera

Çantanın içindeki en değerli parça ise bir kameraydı. 16 milimetrelik bu veri kayıt kamerası, Ay’a iniş anını ayrıntılı şekilde kaydetti.

Aslında bu cihazın Ay yüzeyinde bırakılması gerekiyordu. Ancak Armstrong son anda fikrini değiştirdi ve kamerayı çantaya koydu. Bu sayede, inişe ait en net teknik görüntüler korunmuş oldu.

Cevapsız kalan soru

Armstrong’un bu eşyaları neden sakladığı hâlâ bilinmiyor. Ailesine bile bu çantadan söz etmedi.

Belki de bu nesneler, sadece tarihi belgeler değildi. Aynı zamanda dar bir kabinde geçen zorlu saatlerin, uykusuz bir gecenin ve insanlık tarihinin en kritik anlarından birinin sessiz tanıklarıydı.