Son Doong Mağarası: Yeraltında ormanı, nehirleri ve bulutları olan bir başka dünya
Vietnam’ın yoğun ve geçirimsiz ormanlarının derinliklerinde, yıllarca kimsenin dikkatini çekmeyen bir sır saklıydı. 1990 yılında Ho Khanh isimli bir orman işçisi, bu sırla ilk kez karşılaştı. Ancak mağaranın gerçek büyüklüğü uzun süre anlaşılmadı.
Yıllar sonra, 2009 yılına gelindiğinde Britanya ve Vietnam'dan bir keşif ekibi geldi ve bölgeye girdi. Howard Limbert liderliğindeki ekip, karanlığın içinde ilerledikçe sadece bir mağarayla değil, devasa bir yeraltı dünyasıyla karşı karşıya olduklarını anladı.
Ölçümler yapıldı, ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Yaklaşık 38,5 milyon metreküp hacim... Bu, bugüne kadar kaydedilmiş en büyük doğal mağaraydı.
Günümüzde hala Son Doong sık sık başka bir dev mağara sistemiyle, Mammoth Cave ile karıştırılır. Ancak burada bir fark var: Mammoth Cave uzunluğu ile öne çıkar. Son Doong ise tek bir boşluk içinde barındırdığı devasa hacimle dünyanın en büyük mağarasıdır.
Mağaranın keşfinden sonra verilen isim de bu coğrafyanın bir parçası... "Son" dağ anlamına geliyor, "Doong" ise vadi. Yani isim aslında "Dağın içindeki vadi mağarası" anlamına geliyor.
Yazı: Harika Pelin Şengül
Dev boşluğun içindeki dünya
Mağaranın içine girildiğinde ölçek algısı tamamen yok olur. Tavan, yerden yüzlerce metre yukarıdadır. İçeride rüzgâr vardır, sis vardır, yağmur vardır. 9 kilometreye yaklaşan bu dev boşluk, başka hiçbir yerde görülmeyen bir yapıya sahiptir. Sarkıtlar 80 metreyi aşar. Duvarlar, yeraltı nehrinin milyonlarca yılda açtığı izlerle şekillenmiştir.
Ve en şaşırtıcı olan şey: İçeride yaşam vardır.
Yer yer ormanlar yükselir. Ağaçlar, güneşi görmeden büyür. Sis, mağaranın içinde kendi hava döngüsünü oluşturur. Bu, artık bir mağara değil, kapalı bir gezegendir.
Işığın ilk girdiği yer: Doline 1
Bir noktada tavan çökmüş durumda. Bu dev açıklık Doline 1 olarak bilinir. Yaklaşık 450 metre aşağıya açılan bu boşluk, mağaranın içine dış dünyayı bağlayan tek kapılardan biri.
Günün belirli saatlerinde güneş ışığı işte tam bu açıklıktan içeri düşüyor. Işık, sisle birleşir ve mağaranın içini altın bir perde gibi kaplar. Bu an, keşif ekibinin bile “başka bir gezegen” olarak tanımladığı sahnedir.
Ormanın içinde bir geçiş: Doline 2
Yaklaşık 1 kilometre ileride ikinci bir çöküntü daha vardır. Burada, yeraltında bir orman yükselir. Ağaçlar, mağaranın içine doğru uzanır. Fernler ve bitkiler, gün ışığını yakalamak için birbirleriyle yarışır.
Burası, yerin altında büyüyen bir ekosistemin en canlı noktalarından biridir.
Yeraltı Nehri
Mağaranın içinde sessiz bir güç akar: Yeraltı nehri...
Yüzeye çıkmadan önce başka mağaralardan beslenir ve Son Doong’un içinden geçerek kaybolur. Bazı bölümlerde su göğüs hizasına kadar yükselir. Bazı zamanlarda ise tamamen çekilir ve geriye çamurlu bir zemin bırakır.
Bu nehir, mağaranın mimarisini milyonlarca yıl boyunca şekillendiren ana unsur...
Fosillerle dolu sessizlik
Mağaranın daha derinlerinde, zamanın donduğu bir bölüm bulunur. Fosil Geçidi olarak bilinen bu alan, milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarının izlerini taşır.
Burada bir göl vardır. Su soğuktur, sabittir. Sessizlik neredeyse fiziksel bir varlık gibi hissedilir.
İki dünya arasında bir geçit: Passchendaele
Bir başka bölümde ise manzara tamamen değişir. 600 metrelik bu geçit, bazen çamur, bazen suyla doludur. İlk keşif sırasında ekip bu alanı büyük zorluklarla geçmişti.
Burası, zorluğu nedeniyle I. Dünya Savaşı’ndaki bir cepheye benzetildi ve Passchendaele adını aldı. Yağmur yağdığında bu geçit, yeşil bir su koridoruna dönüşür. Botlarla geçilir, sessizce.
Kapanmayan bir sır
Son Doong, bir mağaradan çok daha fazlasıdır. İçinde ormanlar, nehirler, sis ve zamanın unuttuğu yapılar vardır.
Bugün bile bu yerin tamamı tam olarak keşfedilmiş değildir. Ve bu yüzden Son Doong, dünyanın en büyük mağarası olmanın ötesinde, hâlâ yaşayan bir gizemdir.