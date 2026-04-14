Son Doong Mağarası: Yeraltında ormanı, nehirleri ve bulutları olan bir başka dünya

Son Doong Mağarası, Vietnam’da yer alan ve hacim açısından dünyanın en büyük mağarası. Yeraltı ormanları, nehirleri ve dev galerileriyle benzersiz bir ekosistem sunuyor.

Vietnam’ın yoğun ve geçirimsiz ormanlarının derinliklerinde, yıllarca kimsenin dikkatini çekmeyen bir sır saklıydı. 1990 yılında Ho Khanh isimli bir orman işçisi, bu sırla ilk kez karşılaştı. Ancak mağaranın gerçek büyüklüğü uzun süre anlaşılmadı.

Yıllar sonra, 2009 yılına gelindiğinde Britanya ve Vietnam'dan bir keşif ekibi geldi ve bölgeye girdi. Howard Limbert liderliğindeki ekip, karanlığın içinde ilerledikçe sadece bir mağarayla değil, devasa bir yeraltı dünyasıyla karşı karşıya olduklarını anladı.