Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Yaşam
1 dk okunma süresi
B-Mag

Son Doong Mağarası: Yeraltında ormanı, nehirleri ve bulutları olan bir başka dünya

İçeriği Paylaş

Son Doong Mağarası, Vietnam’da yer alan ve hacim açısından dünyanın en büyük mağarası. Yeraltı ormanları, nehirleri ve dev galerileriyle benzersiz bir ekosistem sunuyor.

Vietnam’ın yoğun ve geçirimsiz ormanlarının derinliklerinde, yıllarca kimsenin dikkatini çekmeyen bir sır saklıydı. 1990 yılında Ho Khanh isimli bir orman işçisi, bu sırla ilk kez karşılaştı. Ancak mağaranın gerçek büyüklüğü uzun süre anlaşılmadı.

Yıllar sonra, 2009 yılına gelindiğinde Britanya ve Vietnam'dan bir keşif ekibi geldi ve bölgeye girdi. Howard Limbert liderliğindeki ekip, karanlığın içinde ilerledikçe sadece bir mağarayla değil, devasa bir yeraltı dünyasıyla karşı karşıya olduklarını anladı.

Ölçümler yapıldı, ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Yaklaşık 38,5 milyon metreküp hacim... Bu, bugüne kadar kaydedilmiş en büyük doğal mağaraydı.

Günümüzde hala Son Doong sık sık başka bir dev mağara sistemiyle, Mammoth Cave ile karıştırılır. Ancak burada bir fark var: Mammoth Cave uzunluğu ile öne çıkar. Son Doong ise tek bir boşluk içinde barındırdığı devasa hacimle dünyanın en büyük mağarasıdır.

Mağaranın keşfinden sonra verilen isim de bu coğrafyanın bir parçası... "Son" dağ anlamına geliyor, "Doong" ise vadi. Yani isim aslında "Dağın içindeki vadi mağarası" anlamına geliyor.

Yazı: Harika Pelin Şengül

Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş