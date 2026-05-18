2. Ayvalık GastroFest binleri buluşturdu

Ege mutfağının zenginliğini, yerel üreticilerin emeğini ve bölgeye özgü lezzetleri aynı sofrada buluşturan Ayvalık GastroFest, ikinci yılında kapılarını büyük bir coşkuyla açtı. Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 15-17 Mayıs tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde düzenlenen festivalin resmi açılış töreni, 16 Mayıs Cumartesi gastronomi dünyasının önde gelen temsilcileri, şefler ve lezzet tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin gastronomi potansiyelini ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir şekilde temsil eden Ayvalık GastroFest, 3 günde binlerce gastronomi tutkununu ve şefi bir araya getirdi.

Festivalin açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, siyasi parti temsilcileri, dünyaca ünlü şefler, yerel üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk yılında gördüğü yoğun ilgiyle kentin gastronomi turizmine yeni bir soluk getiren festival, bu yıl “Mezenin Kalbi Ayvalık” temasıyla düzenleniyor. Üç gün boyunca Ayvalık’ın dünyaca ünlü zeytinyağı, taze deniz ürünleri ve Ege’nin zengin ot kültürü etkinliklerin odak noktasını oluşturuyor.

Binlerce Yıllık Miras

Festivalin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın zengin mutfak mirasını korumayı ve dünyaya anlatmayı bir görev bildiklerini vurgulayarak şunları ifade etti: "Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını gerçekleştirmiyoruz; binlerce yıllık bir kültürün, emeğin ve üretimin kutlamasını yapıyoruz. Gastronomi; tarladaki üreticiden zeytin toplayan emekçiye, kooperatiflerden kadın emeğine kadar uzanan büyük bir değer zinciridir. Bu anlayışla tescillediğimiz coğrafi işaretli yerel değerlerimizi koruyarak geleceğe daha güçlü yürüyoruz. Ayvalık GastroFest, kentimizin mutfağıyla, üretimiyle ve kültürüyle güçlü bir marka olması vizyonumuzun en önemli parçasıdır. Ayvalık’ın sofraları her zaman açıktır; gelin bu güzel atmosferde yalnızca lezzetleri değil, dostluğu ve ortak değerlerimizi de paylaşalım."

Sektörün Nabzı Panellerde Atıyor

İçerik organizasyonu Sözen Group tarafından üstlenen festival; üretici standları, coğrafi işaretli ürün sunumları, slow food deneyimleri, şef workshop’ları ve sektörel panellerle hem profesyonellere hem ziyaretçilere hitap eden kapsamlı bir platform sunuyor.

Resmi açılışın ardından Tarihi Sabunhane Salonu’nda başlayan sektörel paneller; kıyı kentlerinin belediye başkanlarından akademisyenlere ve sektör temsilcilerine kadar pek çok değerli ismi ağırlayarak kentin kültürel ve ekonomik potansiyelini masaya yatırıyor.

Ünlü Şefler ve Yerel Üreticiler İlgi Odağı

Kırlangıç Yaşam Merkezi’nin açık alan etkinliklerinde ise tam bir lezzet şöleni yaşandı. Hazer Amani, Cüneyt Asan, Aylin Yazıcıoğlu ve Elif Korkmazel gibi gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı interaktif workshop’lar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Yerel üreticilerden ulusal markalara kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapan festival alanı, binlerce lezzet tutkununu ağırladı.

Ayvalık’ın Marka Değerini Büyüten Güçlü Platform

Ayvalık’ın köklü zeytinyağı üretimi, deniz ürünlerindeki çeşitliliği ve güçlü ot kültürü, festivali bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine taşıyarak önemli bir kültürel ve turistik platform haline getiriyor. Yerel kalkınmayı destekleyen ve Ayvalık’ın uluslararası gastronomi sahnesindeki görünürlüğünü artıran GastroFest, 17 Mayıs Pazar gerçekleşen kapanış programıyla kentin lezzet odaklı turizm hikayesini ikinci yılında daha da ileri taşıdı.