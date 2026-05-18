İstanbul’da Yeni Nesil Rooftop Deneyimi: Manifest Roof

İstanbul’un tarihi siluetine karşı konumlanan Manifest Roof, gastronomi, müzik ve tasarım odaklı yaklaşımıyla şehrin dikkat çeken rooftop mekanları arasında yer alıyor. Galata bölgesinde konumlanan mekan, kısa sürede sosyal yaşam ve gastronomi alanında öne çıkan buluşma noktalarından biri haline geldi.

Yaklaşık 20 yıllık restoran deneyiminin ardından projeyi hayata geçiren Ahmet Gök, Manifest Roof’un çıkış noktasını “deneyim odaklı bir mekan yaratma fikri” olarak tanımlıyor. Gök’e göre tüketiciler artık yalnızca yemek için değil atmosferi, müziği ve tasarım diliyle bütünlüklü bir deneyim sunan mekanları tercih ediyor.

Manifest Roof’un mimari tasarımında İstanbul’un tarihi dokusuyla Akdeniz esintileri bir araya geliyor. Mimar Belgin Açıkalın imzası taşıyan projede cam tavan detayları, açık manzara kurgusu ve modern dekorasyon unsurları öne çıkıyor.

Mekanın mutfak tarafında ise Akdeniz mutfağı ile Anadolu lezzetleri bir arada yorumlanıyor. Şef Nazım Cabbar’ın hazırladığı menüde mevsimsel ve yerel ürünler ağırlıklı olarak kullanılıyor.

Manifest Roof’un konseptinde müzik ve bar deneyimi de önemli bir yer tutuyor. Günün farklı saatlerine göre değişen müzik akışı ve imza kokteyl menüsü, mekanın deneyim odaklı yapısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ahmet Gök, markanın büyüme yaklaşımını ise “sürdürülebilir kalite” odağında tanımlıyor. Kısa süreli popülerlik yerine uzun vadeli marka değeri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gök, servis kalitesi ve ürün standardını öncelikli alanlar arasında gösteriyor.

Bugün Manifest Roof; akşam yemeklerinden özel davetlere, iş dünyası buluşmalarından sosyal etkinliklere kadar farklı kitlelere hitap ediyor. Marka, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde ve yeni konseptlerle büyümeyi planlıyor.