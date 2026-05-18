Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Ceo Life

İstanbul’da Yeni Nesil Rooftop Deneyimi: Manifest Roof

İçeriği Paylaş

İstanbul’un tarihi siluetine karşı konumlanan Manifest Roof, gastronomi, müzik ve tasarım odaklı yaklaşımıyla şehrin dikkat çeken rooftop mekanları arasında yer alıyor. Galata bölgesinde konumlanan mekan, kısa sürede sosyal yaşam ve gastronomi alanında öne çıkan buluşma noktalarından biri haline geldi.

Yaklaşık 20 yıllık restoran deneyiminin ardından projeyi hayata geçiren Ahmet Gök, Manifest Roof’un çıkış noktasını “deneyim odaklı bir mekan yaratma fikri” olarak tanımlıyor. Gök’e göre tüketiciler artık yalnızca yemek için değil atmosferi, müziği ve tasarım diliyle bütünlüklü bir deneyim sunan mekanları tercih ediyor.

Nilüfer Gözütok / ngozutok@capital.com.tr

Manifest Roof’un mimari tasarımında İstanbul’un tarihi dokusuyla Akdeniz esintileri bir araya geliyor. Mimar Belgin Açıkalın imzası taşıyan projede cam tavan detayları, açık manzara kurgusu ve modern dekorasyon unsurları öne çıkıyor.

Mekanın mutfak tarafında ise Akdeniz mutfağı ile Anadolu lezzetleri bir arada yorumlanıyor. Şef Nazım Cabbar’ın hazırladığı menüde mevsimsel ve yerel ürünler ağırlıklı olarak kullanılıyor.

Manifest Roof’un konseptinde müzik ve bar deneyimi de önemli bir yer tutuyor. Günün farklı saatlerine göre değişen müzik akışı ve imza kokteyl menüsü, mekanın deneyim odaklı yapısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ahmet Gök, markanın büyüme yaklaşımını ise “sürdürülebilir kalite” odağında tanımlıyor. Kısa süreli popülerlik yerine uzun vadeli marka değeri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gök, servis kalitesi ve ürün standardını öncelikli alanlar arasında gösteriyor.

Bugün Manifest Roof; akşam yemeklerinden özel davetlere, iş dünyası buluşmalarından sosyal etkinliklere kadar farklı kitlelere hitap ediyor. Marka, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde ve yeni konseptlerle büyümeyi planlıyor.

Benzer Haberler

2. Ayvalık GastroFest binleri buluşturdu

18.05.2026Genel

“Entelektüel Açlık Huzur Veriyor”

12.05.2026Genel

Apple’ın yeni CEO'su John Ternus oluyor: Yeni dönem neler getirecek?

21.04.2026Genel

Anket sonucu: 37 ekonomistin Nisan ayı faiz tahmini belli oldu

17.04.2026Genel

Belirsizliğin normalleştiği bu dönemde liderlik ön plana çıkıyor

11.04.2026Genel

UEZ’de yeni yatırım modelleri, stratejiler ve fırsatlar masaya yatırıldı

11.04.2026Genel

Dijital dönüşümün katma değeri çok büyük olacak

11.04.2026Genel

"Girişim yatırımlarında erken getiri sunan şirketler ön planda"

11.04.2026Genel

Yapay zeka e-ticarette bariyerleri kaldırıyor

11.04.2026Genel

Türkiye global çapta Unicorn çıkarabilecek potansiyele sahip

11.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş