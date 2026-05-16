Ağırlık kaldırmaya yeni başlayanlar için altın kurallar
Isınma yapın
5 dakikalık hafif tempolu koşu veya tempolu yürüyüş gibi aerobik aktiviteler kaslarınıza kan akışını artırır ve onları iyi bir antrenmana hazırlar. Birkaç dakika ip atlamak ya da jumping jack yapmak da iyi ısınma seçeneklerindendir.
Daha hafif ağırlıklarla başlayın
Doğru formu koruyarak 10-15 tekrar yapabileceğiniz bir ağırlık seçin. 8-12 tekrar olacak şekilde 2–3 setle başlayın ve zamanla 3 set veya daha fazlasına ilerleyin.
Ağırlığı kademeli olarak artırın
Önerilen set ve tekrar sayısını rahatlıkla yapabildiğinizde ağırlığı yüzde 2 ile yüzde 10 oranında artırın. Tüm antrenmana başlamadan önce seçtiğiniz ağırlığın sizin için uygun olduğundan emin olun.
Setler arasında en az 60 saniye dinlenin
Bu özellikle başlangıç seviyesindeyken kas yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur.
Antrenman süresini optimize edin
Antrenmanlarınızı makul bir sürede tutmak, aşırı kas yorgunluğu ve tükenmişlik riskini azaltır. Unutmayın, antrenmanınızın verimliliği süresinden çok yoğunluğuna ve kişisel kondisyon seviyenize bağlıdır.
Antrenman sonrası kaslarınızı nazikçe esnetin
Esneme hareketleri esnekliği artırmaya, kas gerginliğini azaltmaya ve sakatlanma riskini düşürmeye yardımcı olur.
Antrenmanlar arasında 1–2 gün dinlenin
Dinlenme, kaslarınızın toparlanmasına ve bir sonraki antrenman öncesi enerji depolarını yenilemesine yardımcı olur.