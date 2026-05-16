Ağırlık kaldırmaya yeni başlayanlar için altın kurallar

Ağırlık antrenmanına başlamak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Doğru ısınmadan uygun ağırlık seçimine, set aralarındaki dinlenmeden kasları toparlayan esneme hareketlerine kadar dikkat etmeniz gereken temel adımları keşfedin.

Isınma yapın

5 dakikalık hafif tempolu koşu veya tempolu yürüyüş gibi aerobik aktiviteler kaslarınıza kan akışını artırır ve onları iyi bir antrenmana hazırlar. Birkaç dakika ip atlamak ya da jumping jack yapmak da iyi ısınma seçeneklerindendir.

Daha hafif ağırlıklarla başlayın

Doğru formu koruyarak 10-15 tekrar yapabileceğiniz bir ağırlık seçin. 8-12 tekrar olacak şekilde 2–3 setle başlayın ve zamanla 3 set veya daha fazlasına ilerleyin.