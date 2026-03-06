Akdeniz ittifakı X’te kuruldu: Bir tweetten vize kampanyasına uzanan İspanya-Türkiye hikâyesi

X’te başlayan Türk–İspanyol dostluğu viral oldu. Esprilerle başlayan akım, Türk vatandaşları için vize kolaylığı talep edilen bir kampanyaya dönüştü.

İş burada da durmadı. Konu daha sonra gerçek bir kampanyaya dönüştü. Hatta bazı İspanyollar Türk vatandaşları için vize kolaylığı isteyen bir imza kampanyası başlattı.

Son günlerde sosyal medyada ilginç bir olay yaşanıyor. Türkiye ile İspanya arasında beklenmedik bir “internet dostluğu” oluştu. Özellikle X (Twitter) üzerinde iki ülkenin kullanıcıları karşılıklı espriler yapmaya başladı. Paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

Peki bu hikâye nerede başladı? Gelin adım adım bakalım.

Her şey siyasetteki çıkışlarla başladı

Aslında olayın başlangıcı sosyal medya değil. Kıvılcım uluslararası siyasette çıktı. Son dönemde İspanya hükümeti bazı küresel krizlerde açık bir tavır aldı. Savaş karşıtı açıklamalar yaptı ve ABD politikalarını eleştirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez birkaç kez uluslararası hukuk vurgusu yaptı. Özellikle Gazze konusunda sert mesajlar verdi.

Sánchez ayrıca İran gerilimi sırasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD’nin İspanya’daki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu açıklamalar Türkiye’deki bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İspanya daha önce de, deprem ve yangınlarda Türkiye'nin yanında ilk sıralarda yer almış, İsrail'i protesto etmek adına Eurovision gibi dev organizasyonlardan çekilme kararı almış, Filistin konusunda hassasiyet göstermişti.

Viral olan tweet: Iniesta üzerinden gelen mesaj

Kıvılcımı yakan şey çok basit bir tweet oldu. Türk bir kullanıcı, İspanyol futbol efsanesi Andrés Iniesta üzerinden İspanyollara esprili bir mesaj yazdı. Tweet kısa sürede viral oldu. İspanyol kullanıcılar da paylaşımı fark etti. Sonrasında iki ülkenin kullanıcıları birbirine mesaj yazmaya başladı.

En çok görülen mesajlar şunlardı:

“Türkler sizi seviyor.”

“Türkler sizi seviyor.” “İspanyollar da Türkleri seviyor.”

“İspanyollar da Türkleri seviyor.” “Biz zaten Akdeniz kardeşleriyiz.”

Kısa sürede iş tamamen mizaha döndü.

Sosyal medyada “Akdeniz kardeşliği” akımı

Bir süre sonra bu paylaşımlar küçük bir akıma dönüştü. Türk kullanıcılar İspanya’ya destek mesajları yazdı. İspanyollar aynı samimiyetle cevap verdi. Paylaşımlar genelde eğlenceli bir ton taşıyordu.

Bazı örnekler şöyle:

“Türkler gelsin, tapas yeriz.”

“Türkler gelsin, tapas yeriz.” “İspanyollar Türkiye’ye gelsin, kebap bizden.”

“İspanyollar Türkiye’ye gelsin, kebap bizden.” “Akdeniz ittifakı kuruldu.”

Bu mesajlar binlerce kez paylaşıldı. Bazıları milyonlarca görüntülenme aldı.

İş ciddiye bindi: Vize kampanyası başladı

Olay bir noktadan sonra sadece şaka olarak kalmadı. Bazı İspanyol kullanıcılar bu atmosferi gerçek bir girişime çevirdi. Bir grup aktivist Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı netti. Türk vatandaşları için vize sürecini kolaylaştırmak.

Kampanya metni üç noktaya dikkat çekti:

Türk vatandaşları Schengen vizesi için uzun süre bekliyor

Türk vatandaşları Schengen vizesi için uzun süre bekliyor Başvurular pahalı ve zor

Başvurular pahalı ve zor Avrupa ile Türkiye arasında kültürel bağlar güçlü

Kampanyayı başlatan aktivistlerden biri önemli bir noktaya değindi. Türklerin aylarca randevu beklediğini söyledi. Bazı başvuruların gerekçe olmadan reddedildiğini de ekledi.

Sosyal medyadan televizyonlara taşındı

Olay büyüyünce konu İspanya’daki televizyon programlarına da çıktı. Programlarda Türkler ve İspanyollar arasındaki benzerliklerden söz edildi. Bazı sunucular iki ülkeyi “Akdeniz kardeşleri” olarak tanımladı. Böylece sosyal medyada başlayan hikâye geleneksel medyaya da ulaştı.





Neden bu kadar hızlı yayıldı?

Uzmanlar bu akımın hızlı yayılmasının birkaç nedeni olduğunu söylüyor.

Ortak kültür: Türkiye ve İspanya Akdeniz kültürünü paylaşıyor. Yemek, müzik ve futbol gibi konular insanları hızlıca yakınlaştırıyor.

Vize sorunu: Schengen vizesi konusu Türkiye’de zaten uzun süredir tartışılıyor. Bu yüzden konu sosyal medyada hızla destek buldu.

Algoritmalar: Sosyal medya mizahı ve pozitif mesajları seviyor. “Kardeşlik” temalı paylaşımlar hızlı yayılıyor.

İnternetin yarattığı küçük bir diplomasi

Şimdilik bu olay resmi bir diplomatik gelişme değil. Ama internetin yarattığı ilginç bir “halk diplomasisi” örneği oldu.

Hikâyenin özeti ise oldukça basit:

Bir tweet atıldı. İspanyollar cevap verdi. Espriler viral oldu. Sonunda Türkler için vize kolaylığı isteyen bir kampanya başladı.