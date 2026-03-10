Alfa Romeo Junior ve Tonale için Mart kampanyası başladı

Alfa Romeo Mart ayında Junior ve Tonale modellerine yönelik kredi ve takas desteği kampanyası sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, Mart ayında Junior sahibi olmak isteyen kullanıcılara cazip kredi avantajları ve takas fırsatları sağlıyor.

Bu kapsamda Alfa Romeo'nun sürüş dinamikleri ve ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Junior Ibrida modellerinde 60 bin liraya varan takas desteği sunuluyor.