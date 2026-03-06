Roma’nın varisi geldi: Ferrari’nin yeni 'Ekonomik' yıldızı Amalfi

Ferrari’nin en ekonomik modeli Amalfi, Roma’dan daha güçlü ve daha hızlı.

Ferrari’nin Türkiye distribütörü Fer-Mas, 20. yılını, Roma’nın varisi Amalfi ile kutladı. Ferrari’nin en ekonomik modeli olacak Amalfi de Ferrari’nin seçkinlik havasını yansıtıyor.

Amalfi’nin ilk müşteri teslimatlarının, 2026’nın bahar aylarında yapılması planlanıyor. Aracın fiyatının 800 bin Euro civarında olması bekleniyor. Bundan 6 yıl önce Roma modeli, Dolce Vita tasarım konseptini açığa çıkartmıştı. Amalfi ile Dolce Vita’da ikinci aşamaya geçiliyor. 3,9 litre silindir hacimli, V8 Turbo motor, 640 HP güç üretiyor.

0-100 km/s hızlanma süresi 3,3 sn. Bu, Roma’dan 20 HP daha fazla güç anlamına geliyor. Aktif aerodinamik, yeni fren sistemi, yeni multimedya ekran, yeni direksiyon Amalfi’deki diğer önemli yenilikler. 640 HP, güç ağırlık oranı 2,9 Aktif spoyler, hıza göre 3 pozisyonda çalışıyor,

90 km/s, orta hız ve maksimum hız için ayrı ayarlar var. Maksimum hızda 110 kg bastırma kuvveti üretiliyor. Yeni fren sistemi ABS Evo, Brake by Wire teknolojisine sahip. 100 km/s hızdan fren mesafesi 30 metre yani yeni Amalfi, Roma’dan 1,5 metre daha kısa fren mesafesi sunuyor. Fiorano Pisti’nde Amalfi’nin tur zamanı, Roma’ya göre 1,5 sn daha kısa. Bu performans artışının önemli kısmı, yeni fren sistemi sayesinde olmuş.