Opel, yeni Corsa GSE modelini duyurdu

Opel, tamamen elektrikli performans modellerini kapsayan GSE ürün gamını yeni Corsa GSE ile genişletmeye hazırlanıyor.

Alman otomotiv üreticisi Opel, tamamen elektrikli performans odaklı modellerini kapsayan GSE ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, markanın yeni modeli Opel Corsa GSE, heyecan verici performansı ve tamamen elektrikli altyapısıyla çok yakında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve kademeli olarak pazara sunulan Mokka GSE’nin ardından yeni Corsa GSE, heyecan verici elektrikli performansı günlük kullanım odaklı bir spor otomobil karakteriyle yollara taşıyacak. Mokka GSE, tamamen elektrikli performans otomobillerine yönelik GSE rozetinin yarattığı ilgiyi etkileyici biçimde ortaya koymuş ve lansmanının hemen ardından “2025 Altın Direksiyon – En İyi Küçük Otomobil” ödülünü kazanmıştı.

“Corsa, markamızın en önemli modellerinden biri”

Corsa’nın Opel’inen iyi satan modeli olduğunu ifade eden Opel CEO’su Florian Huettl, yeni modelle ilgili değerlendirmesinde, “Küçük, çevik ve son derece pratik yapısıyla uzun yıllardır büyük bir başarıya imza atıyor. ‘GSE’ harfleri ise tamamen elektrikli yüksek performans ve üst düzey dinamizm anlamına geliyor. Yeni Corsa GSE, bu iki dünyayı bir araya getiriyor. Küçük sınıf modelimizin tamamen elektrikli yeni üst versiyonu olacak ve emisyonsuz bir sürüş keyfi sunacak” dedi.

Sportif tasarım ve elektrikli performans bir arada

Yeni Corsa GSE, tıpkı Mokka GSE’de olduğu gibi mevcut nesil Corsa temeli üzerine geliştiriliyor. Beş yıl boyunca Almanya’nın en popüler B hatchback otomobili olmayı sürdüren Corsa, GSE versiyonuna özgü tasarım detaylarıyla daha dinamik ve dikkat çekici bir görünüme kavuşuyor. Yeni model, yalnızca sportif tasarımıyla değil, aynı zamanda tamamen elektrikli altyapısının sunduğu performans ve emisyonsuz sürüş özellikleriyle de öne çıkıyor.

Opel müşterileri, markanın B hatchback sınıftaki en çok tercih edilen modelinde sunulan GSE sürüş deneyimini çok yakında yaşayabilecek. Yeni Opel Corsa GSE, 2026 yılı içerisinde satışa sunulacak. Modelle ilgili daha fazla teknik detayın ise ilerleyen dönemde paylaşılması planlanıyor.

