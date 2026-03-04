Denizden esen imbat kokulu şehir: İzmir-Selçukfoça rotası

İzmir’e tepeden bakmak için Kadifekale’ye çıkmayı, körfezin tadını çıkarmak için Karşıyaka-Konak- Alsancak vapur seyahatlerini, kordon boyunda dolaşmayı ihmal etmeyin.

Yeme, içme ve eğlence için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Bulvarı sağlı sollu restoran ve barları, eski Rum evleri ile denizden esen imbat kokusu keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Karşıyaka da tatil beldesi keyfi yaşatacak özelliklere sahip.

Konak’ta tarihi Saat Kulesi’ni ve tarihi Asansör’ü, Karşıyaka’da çarşıyı, Alsancak’ta fuar alanı Kültürpark’ı ziyaret ederek saatler geçirebilirsiniz. Bornova Küçükpark’ta dinlenme, Balçova’da teleferik keyfini atlamayın.

Şehrin yakın çevresindeki Çeşme, Urla, Foça, Dikili gibi tatil yerleri yaz turizmi; Selçuk, Bergama gibi tarihi barındıran yerleri kültür turizmi için ideal. İzmir’de soğuk ve sıcak kumruyu, midyesini, zeytinyağlı ve ot çeşitlerini, Manisa kebabını tatmadan dönmeyin. Selçuk’a yolunuz düşerse çöp şişi, Tire’ye düşerse köfteyi deneyin. M.Ö. 6000 yıllarında inşa edilen Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, şehrin bu karakteristik özelliğinin en önemli örneği olarak gösterilebilir.

Efes’teki Artemis Tapınağı da mutlaka görülmeli. Odeion, Magnesia, Heracles, Mazeus Mithridates ve Gymnasiumu kapıları, Roma dönemine ait bir okul olan Gymnasion, Prytaneion ve Meryem Ana Kilisesi dikkat çekici tarihi mimari yapıları arasında.

Yazı: Erdal İpekeşen