Dilek Hanif'ten el sanatlarına çağdaş bir bakış
Yazı: Kemal Atılgan
Moda tasarımcısı Dilek Hanif’in Anadolu’nun köklü üretim kültürünü estetik bir bütünlük içinde ele alan bu özel sergisinin açılış daveti, Dilek Hanif rehberliğinde gerçekleşti. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını görünür kılmayı amaçlayan ve bu mirası çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumlayan ‘Halkın Sanatı’ sergisi konuklardan büyük ilgi gördü.
Sergide Kırklareli’nin Poyralı dokumasından Sivrihisar’ın emek yoğun Sarka işlemeciliğine, İzmir Tire’nin Beledi dokumasından Bartın’ın tel kırma sanatına ve Nallıhan’ın zarif iğne oyalarına uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Geleneksel halı, heybe ve gündelik yaşam objeleri üzerinden aktarılan bu zanaatlar; telkari, sim sırma ve iğne oyası gibi tekniklerle birleşerek çağdaş tasarım içinde yeni bir ifade alanı kazanıyor.
Bu özel serginin açılış etkinliğinin ardından davet; sanat, moda, tasarım ve gastronominin bir araya geldiği özel bir öğle yemeği ile Clove’da devam etti. Clove’un imza lezzetleri eşliğinde gerçekleşen öğle yemeğinde konuklar serginin yarattığı kültürel etkiyi daha samimi bir ortamda değerlendirme fırsatı buldu. Moda tasarımcısı Dilek Hanif’in Anadolu’nun köklü üretim kültürünü estetik bir bütünlük içinde ele alan bu özel sergisi, haziran sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine ücretsiz olarak açık olacak.