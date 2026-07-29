Grimaldi Sarayı'nda, daha önce yayımlanmamış kareleriyle Monako Prensesi Charlene

İspanya'ya yaptığı ilk ve tarihi ziyaretine özel bir röportaj: “Majesteleri Kraliçe Letizia’nın okumaya, eğitime ve kültüre olan bağlılığının yanı sıra sürdürülebilirlik ve Akdeniz çevresinin korunmasına duyduğu ilginin de farkındayım.”

Monako Prensliği’nin diplomatik temsilinin 150. yıldönümü ile Prens Albert II Vakfı’nın İspanya merkezinin kuruluşunun 10. yıldönümü kutlamaları sebebiyle Prenses Charlene, 1 ve 2 Haziran’da Prens II. Albert ile birlikte İspanya’ya tarihi bir ziyaret yaptı. İspanya Krallığı ile Monako, Madrid’de bir kez daha birbirlerine kucak açarken Prenses Charlene, HELLO!’ya özel bir röportaj verdi.

Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde düzenlenen olağanüstü bir toplantının ardından Instituto de Empresa Üniversitesi’ne yaptıkları ziyaretle gezilerine devam eden Monako Prensi ve Prensesi, Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ile 500 yıllık ortak tarihi paylaşan iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiler. Geleceğe bakarken bu geçmişi onurlandıran kraliyet üyeleri; özellikle kültür ve çevre koruma gibi alanlarda, Akdeniz’in korunması için verilen mücadeleye vurgu yaptılar.

First Lady, bu gezinin önemini bizimle paylaşırken, spora olan tutkusunu, gelecek nesillerin karşı karşıya olduğu zorlukları, bir prenses olarak görevlerini ve 10 Aralık’ta 11 yaşına giren çocukları Veliaht Prens Jacques ile Prenses Gabriella’ya nasıl zaman ayırdığını anlatıyor. Ayrıca, 27 Mayıs’ta Oşinografi Müzesi’nde düzenlenen 17. Monaco Blue Initiative’nin açılışında duyurulan, iki vakıf arasındaki ortaklık anlaşmasının ardından Prens II. Albert ile birlikte başlattığı su sporları projesinden de bahsediyor. Sporun merkezde olduğu bu proje, Akdeniz’de hayatları kurtarmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için okyanusları korumanın önemine ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

HELLO!: Majesteleri, İspanya’ya yaptığınız ziyaret Monako ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılını kutluyor. Bu, sizin için ne ifade ediyor?

Prenses Charlene: Gerçekten de 2026, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok özel bir yıl. 500 yılı aşan tarihi bağların yanı sıra derin kültürel ve kraliyet bağlarını da paylaşıyoruz. İş birliğimiz, diplomasinin çok ötesine uzanıyor ve kültür, çevre koruma, denizcilik ve ortak çıkar alanındaki pek çok başka konuyu da kapsıyor. Bu önemli yıldönümünü kutlamak amacıyla, Monako ve İspanya bir yıl sürecek bir kültür programına ortaklaşa katılıyorlar. Madrid, ortak mirasımızı ön plana çıkaran sergiler, konserler, bale gösterileri ve opera etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında, Kraliyet Botanik Bahçesi’ndeki Villanueva Pavyonu’nda düzenlenen ve uzun soluklu ilişkimizin zenginliğini güzel bir şekilde yansıtan ‘Monako ve İspanya: Beş Yüzyıllık Ortak Tarih’ sergisi de yer alıyor.

HELLO!: Madrid’deki ilk günlerinizde VI. Felipe ve Kraliçe Letizia’nın eşliğinde sergiyi de ziyaret ettiniz. Bu buluşma ve Kraliçe Letizia ile paylaştığınız ortak değerler sizin için ne ifade ediyor?

Prenses Charlene: Majesteleri Kraliçe Letizia’nın okumaya, eğitime ve kültüre olan bağlılığının yanı sıra sürdürülebilirlik ve Akdeniz çevresinin korunmasına duyduğu ilginin de farkındayım. Bunlar, Monako ile büyük ölçüde örtüşen değerler. Yıldönümü kutlamaları; iş birliğimizi güçlendirmek, bu önemli konularda farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir ve refah dolu bir gelecek adına birlikte çalışmak için değerli bir fırsat sunuyor.

HELLO!: Akdeniz, sizin için çok değerli ve kısa bir süre önce bu denizin korunmasının güçlendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştiniz. Akdeniz ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

Prenses Charlene: Hedeflerim çift yönlü: İnsanların, Akdeniz’in korunmasının, bu bölgedeki halkın ve doğanın yaşamı için hayati önem taşıdığının farkında olmalarını sağlamak istiyorum. Diğer hedefim ise vakfımın ana faaliyet alanı olan suyla ilgili kazaların önlenmesini sağlamak. Bu iki hedefi nasıl bir araya getirebileceğimize dair bir örnek olarak; prens ve ben, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ‘Water Crossing 2026’ etkinliğini başlattık. The Crossing 2026 yeni bir dönüm noktasına ulaştı: İtalya’nın Viareggio kentinden başlayan ve Avrupa’nın en büyük koruma altındaki deniz alanlarından biri olan Pelagos Koruma Alanı’nı geçen, yaklaşık 24 saat süren bayrak usulü su bisikleti yarışıyla 225 kilometre kat edildi. İtalya, Monako ve Fransa arasında yürütülen projeye benzer bir projeyi İspanya ile de başlatmak istiyorum. Bu proje, ortak deniz mirasımızı korumaya yönelik farkındalığı artıracaktır.

HELLO!: Gençler yararına hayır işleriyle uğraşıyorsunuz. Bu alandaki planlarınız nelerdir?

Prenses Charlene: Eski bir olimpiyat sporcusu olarak, sporun gençlerin gelişmesine ve birbirleriyle bağ kurmasına yardımcı olan önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Spor dayanıklılık, alçakgönüllülük ve dayanışma gerektirir. Ayrıca spor, takım ruhuna sahip olmayı, başkalarına saygı duymayı ve rekabeti barışçıl bir şekilde yürütmeyi gerektirir. Monako, her zaman sporu destekleyen ve bölgesel turnuvalardan Olimpiyat Oyunları’na kadar sayısız organizasyona aktif olarak katılan bir ülke olmuştur.

HELLO!: Kısa bir süre önce Monako Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiniz. Sizce bu alandaki en büyük mücadeleniz ne olacak?

Prenses Charlene: Monako Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmek, benim için hem bir onur hem de büyük bir sorumluluk ve bu göreve büyük bir alçakgönüllülükle yaklaşıyorum. Spor, sadece bir sporcu olarak değil; aynı zamanda değerlerin, disiplinin, dayanıklılığın ve saygının aktarılmasının bir aracı olarak da hayatımın her zaman merkezinde olmuştur. Komiteye uzun yıllardır liderlik eden Prens II. Albert ile birlikte çalışmak, benzersiz bir süreklilik ve güç sağlıyor. Bu durum, sporcuları destekleme, Monako’da ve ötesinde olimpiyat ruhunu yaygınlaştırma konusundaki ortak kararlılığımızı da yansıtıyor. Eski bir olimpiyat sporcusu olarak, üst düzey rekabetin beraberinde getirdiği zorlukları, baskıları ve beklentileri kişisel deneyimlerimden yola çıkarak anlıyorum. Bu bakış açısı, sporcularla yakın bir ilişki kurmamı, ihtiyaçlarını dinlememi ve onların gelişimine ve refahına anlamlı bir şekilde katkıda bulunmamı sağlıyor.

HELLO!: Monako Prensesi olarak hayatınız pek çok sorumluluk gerektiriyor. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Prenses Charlene: Bir sporcu olarak disiplinli olmayı ve işleri sırayla halletmeyi öğrendim. Yükümlülüklerim, günlük hayatımın çerçevesini oluşturuyor ve bu bağlamda Monako Prensliği’ne hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Jacques ve Gabriella’nın gelişebilmeleri ve kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için onlarla yeterince ilgilenmeye ve zaman ayırmaya özen gösteririm. Özellikle açık havada birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz; böylece onları erken yaşlardan itibaren Akdeniz ortamıyla ve bu bölgenin muhteşem doğasıyla tanıştırabiliyorum.

HELLO!: Sizce gelecek nesilleri bekleyen en büyük zorluk nedir?

Prenses Charlene: Bana göre, şimdiki ve gelecek nesiller için en zorlu görev; insan onurunu, çevreyi korumayı ve toplumsal uyumu gözetirken, yapay zeka ve diğer dönüştürücü teknolojilerin şekillendirdiği bir dünyaya geçiş sürecini başarıyla yönetebilmek.