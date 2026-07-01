Ebru Akel'den sağlıklı yaşama güçlü destek
Yazı: Kemal Atılgan Fotoğraflar: Bülent Kaya
Ekranların sevilen yüzü Ebru Akel, son dönemde sağlıklı yaşam alanındaki yeni marka iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Akel, eklem sağlığı ve cilt görünümünü desteklemeye yönelik geliştirilen Egglin x Ebru Akel Yumurta Zarı & Bromelain adlı takviye edici gıda için özel bir iş birliğine imza attı.
Ünlü sunucu, kendi adını taşıyan bu projeyi eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı lansmanla tanıtmaya hazırlanıyor. Güzelliği, enerjisi ve pozitif duruşuyla yıllardır dikkat çeken Akel, sağlıklı yaşam rutinine verdiği önemi her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta İstinye’de yakın bir arkadaşının davetine katılan Akel, çıkışta HELLO! objektiflerine yansıdı.
Her zamanki güler yüzü ve enerjisiyle dikkat çeken Akel, keyifli halleriyle beğeni topladı. Uzun süredir özel bir kanalda ekrana gelen ve toplumsal, kültürel pek çok konuyu izleyiciyle buluşturan 'Ebru Akel ile Türkiye Çiçek Açıyor' programının bu yıl 10. sezon çekimlerini sürdürdüklerini belirten Akel, yoğun çalışma temposunun ardından temmuz ayı sonunda tatile çıkacağını söyledi. Ailesiyle önce Bodrum’da vakit geçireceğini, ardından yurtdışına seyahat etmeyi planladığını paylaşan Akel’in heyecanı gözlerinden okunuyordu.