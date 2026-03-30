Gökyüzü kan rengine döndü: Narelle Kasırgası öncesi görülen korkutucu manzara

Batı Avustralya’da yaklaşan Narelle Tropikal Kasırgası , bölge halkına sıra dışı bir doğa olayı yaşattı. Kasırga kıyıya ilerlerken gökyüzü koyu kırmızıya döndü ve ortaya ürkütücü bir manzara çıktı.

Shark Bay’deki bir karavan parkında çalışan Kerrie Shepherd, gördükleri manzarayı daha önce hiç yaşamadığını söyledi. Öğleden sonra ilerledikçe gökyüzünün giderek turuncuya döndüğünü anlatan Shepherd, saat 15.30 civarında dışarı çıktıklarında her yerin kırmızı olduğunu belirtti.

Havada yoğun toz bulunduğunu söyleyen Shepherd, bunun boğazı ve ağzı doldurduğunu, hatta dişlerin arasında bile kum hissedildiğini ifade etti.

Kızıl gökyüzünün nedeni

(Fotoğraf: Facebook- Shark Bay News & Views/Jayson Campbell)

Avustralya Meteoroloji Bürosu kıdemli tahmincisi Angus Hines, gökyüzündeki koyu kırmızı rengin iki ana nedene bağlı olduğunu açıkladı.

İlk neden bölgenin toprağı. Kuzey Batı Avustralya, demir açısından zengin kırmızı topraklarıyla biliniyor. Milyonlarca yıl boyunca oksitlenen bu topraklar pas rengini andıran bir ton oluşturuyor.

Kasırga öncesi güçlenen rüzgârlar güney Pilbara’daki kuru araziyi savurdu. Ortaya çıkan büyük toz bulutları Gascoyne bölgesine ve Carnarvon’a kadar yayıldı. Hines, bunun şimdiye kadar gördüğü en çarpıcı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Bulutlar manzarayı daha karanlık gösterdi

Olayın ikinci nedeni ise yoğun bulut örtüsüydü. Pilbara ve Gascoyne bölgelerinde toz fırtınaları sık görülüyor. Ancak bu fırtınalar çoğu zaman açık mavi gökyüzü altında gerçekleşiyor.

Bu kez durum farklıydı. Gökyüzü kalın bulutlarla kaplıydı. Bu bulutlar güneş ışığını büyük ölçüde engelledi ve ortamı daha karanlık gösterdi.





Hines’e göre normalde doğrudan güneş ışığı toz bulutlarının içinden geçer ve renk daha açık görünür. Ancak yoğun bulutlar ışığın tek bir kaynaktan gelmesini engelledi. Böylece ışık her yeri eşit şekilde aydınlatan bir panel gibi dağıldı ve ortaya koyu kırmızı bir atmosfer çıktı.

Saatler süren doğa olayı

Bölge sakinlerine göre kızıl gökyüzü öğle saatlerinde başladı ve birkaç saat boyunca sürdü.

Ancak kasırga rüzgârlarının şehre ulaşmasıyla birlikte manzara hızla değişti. Rüzgâr güçlenip yağmur başladığında toz bulutları dağıldı ve yaklaşık yarım saat içinde gökyüzü yeniden aydınlandı.

Shark Bay’de çekilen görüntüler kısa sürede uluslararası medyada yayıldı. The New York Times, CNN, The Washington Post ve İngiltere’den The Sun gibi birçok yayın organı, kızıl gökyüzünü gösteren fotoğrafları haberleştirdi. Görüntüler sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.

Kasırganın bıraktığı hasar

Shark Bay büyük yıkımdan kurtuldu. Ancak Narelle Kasırgası başka bölgelerde ciddi hasar bıraktı.

Kasırga Exmouth kıyılarına ulaştığında birçok binanın çatısını söktü. Şehrin marinası ağır zarar gördü ve yerel havaalanı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 40 kişinin sığındığı bir tahliye merkezinin bile çatısının bir kısmı hasar gördü.

Daha güneyde yer alan Carnarvon bölgesinde ise tarım alanları zarar gördü. Bir muz üreticisi ürünlerinin yüzde 80’inden fazlasını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca yaklaşık 30 çiftlikte ciddi hasar oluştu.

Bölgedeki temizlik ve onarım çalışmaları sürerken Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, ağır hasar alan evler için 2 bin dolar, tamamen yıkılan evler için ise 4 bin dolara kadar destek verileceğini duyurdu.

Yukarıdaki fotoğraf: Perth Weather Live