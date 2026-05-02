Göz alıcı bir değişim: Peugeot 408 yeni yüzü ve ileri teknolojisiyle yollarda

Yeni 408, performans ve verimliliği bir arada sunan Hybrid 145 eDCS6 motorla donatıldı:

Verimlilik: WLTP verilerine göre 5.1 lt/100 km karma tüketime sahip olan model, şehir içi sürüşlerin %50’ye kadar olan kısmını tamamen elektrikli modda tamamlayabiliyor.

Sürüş Dinamikleri: 11,2 metrelik dönüş çapı ile şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunarken, artırılmış iz genişliğiyle yol tutuş performansını pekiştiriyor.

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan: "2023'ten bu yana dünyada en çok 408 satılan ülke hep Türkiye oldu. Bu yılki hedefimiz 10 bin adedi aşarak liderliğimizi sürdürmek ve SUV satışlarımızın %25’ini bu modelle gerçekleştirmektir."