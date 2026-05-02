Göz alıcı bir değişim: Peugeot 408 yeni yüzü ve ileri teknolojisiyle yollarda
Yeni PEUGEOT 408; Allure ve GT donanım seviyeleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Model, 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor seçeneğiyle 2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
İç Mekân ve Konfor: Dijitalleşen Sürüş Deneyimi
Modelin iç mekânı, PEUGEOT’un ünlü i-Cockpit® mimarisi etrafında şekilleniyor:
Teknoloji: 10 inçlik dijital gösterge paneli (GT versiyonunda 3D özellikli) ve 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı standart. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği konforu artırıyor.
Konfor: GT donanımında Alcantara döşemeler, masaj fonksiyonlu ve ısıtmalı elektrikli ön koltuklar ile eller serbest elektrikli bagaj kapağı öne çıkıyor.
Ferahlık: 2,79 metrelik aks mesafesi, arka yolculara 183 mm ile sınıfının en iyi diz mesafelerinden birini sunuyor. Bagaj hacmi ise 536 litreden 1.611 litreye kadar genişleyebiliyor.
Performans: 48V Hibrit Teknolojisi
Yeni 408, performans ve verimliliği bir arada sunan Hybrid 145 eDCS6 motorla donatıldı:
Verimlilik: WLTP verilerine göre 5.1 lt/100 km karma tüketime sahip olan model, şehir içi sürüşlerin %50’ye kadar olan kısmını tamamen elektrikli modda tamamlayabiliyor.
Sürüş Dinamikleri: 11,2 metrelik dönüş çapı ile şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunarken, artırılmış iz genişliğiyle yol tutuş performansını pekiştiriyor.
Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan: "2023'ten bu yana dünyada en çok 408 satılan ülke hep Türkiye oldu. Bu yılki hedefimiz 10 bin adedi aşarak liderliğimizi sürdürmek ve SUV satışlarımızın %25’ini bu modelle gerçekleştirmektir."
Dış Tasarım: Estetik ve Yenilikçi Detaylar
PEUGEOT 408, otomotiv dünyasında fark yaratan keskin hatlarını yeni dokunuşlarla güçlendiriyor:
İlkin İmzası: Bagaj kapağındaki aydınlatmalı PEUGEOT yazısı ve ön ızgaradaki aydınlatmalı logo ile bu özellikleri taşıyan ilk PEUGEOT modeli oldu.
Aura Yeşil: Işığın açısına göre sarıdan koyu yeşile dönen yeni gövde rengi "Aura Yeşil", modelin dinamizmini vurguluyor.
Işık İmzası: Ön tasarımda karakteristik üç pençe LED şeritler yer alırken; GT donanımında bu şeritler logonun üzerindeki zarif bir LED hatla birleşiyor.
Jantlar: Her iki donanım seviyesinde de 19 inç boyutundaki elmas kesim Adakite jantlar standart olarak sunuluyor.
Güvenlik ve İleri Sürüş Destekleri
Gelişmiş teknolojilerle donatılan modelde güvenlik standartları en üst seviyede tutuluyor:
Görüş: Allure seviyesinde Full LED, GT seviyesinde ise Matrix LED far teknolojisi kullanılıyor.
Güvenlik: Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip sistemi ve acil durum frenleme sistemi standart. Ayrıca A sütununda bulunan kamera ile Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit sistemi aktif olarak çalışıyor.
Ses Deneyimi: Opsiyonel olarak sunulan 10 hoparlörlü ve 690W gücündeki FOCAL® Hi-Fi sistemi, kabin içini bir konser salonuna dönüştürüyor.