JAECOO’nun Fransa’daki marka elçisi ünlü oyuncu Jean Reno oldu

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, dünya sinemasının dev isimlerinden Jean Reno ile iş birliği gerçekleştirdi.

Bu ortaklık, “From Classic Beyond Classic” felsefesine duyulan ortak bağlılıkla şekillenen, disiplinler ve kültürler arası derin bir iş birliğini temsil ediyor. Tarz ve özü bir araya getiren bu yolculuk, “sert adam” ruhunu ve zarif off-road dünyasını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

OMODA & JAECOO, Fransa’da önemli bir iş birliğini imzasını attı. Bu kapsamda Fransa’nın ulusal değeri ve uluslararası alanda tanınan oyuncu Jean Reno, kendisini “Global Elegant Off-Road Brand” olarak konumlandıran JAECOO ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Nesiller arasında bir kültürel ikon: Jean Reno!

Fransa’nın ulusal hazinesi ve dünya çapında saygı gören bir oyuncu olan Jean Reno’nun etkisi, sinema ve televizyonun ötesine geçerek nesiller arası bir kültürel ikon haline geldi. Léon: Sevginin Gücü filmindeki sade ama derin insani performansından, Mission: Impossible ve The Da Vinci Code gibi yapımlardaki unutulmaz rollerine kadar, Jean Reno onlarca yıl süren kariyerinde sayısız ikonik karaktere hayat verdi. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve mesleki disiplini sayesinde Avrupa Film Akademisi Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülmüş, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Fransız Ulusal Liyakat Nişanı ile onurlandırılan yıldız oyuncu, Hollywood’da da başarı yakalayan nadir Avrupalı oyunculardan biri olarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip. Jean Reno için “klasik” her zaman bir başlangıç noktası oldu. Onun büyüklüğü sadece klasikler yaratmakta değil, aynı zamanda bu kalıpların ötesine geçebilmesinde yatıyor. Sürekli olarak kendini yeniden tanımlayan Reno, “From Classic Beyond Classic” mottosunun canlı bir temsili niteliğinde. Jean Reno ile JAECOO’yu buluşturan şey ise bu sürekli kendini aşma ruhu.

JAECOO: Sınırları aşan bir marka!

JAECOO ismi, Almanca “Jäger” (avcı) ve İngilizce “Cool” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu, off-road ve şehir yaşamının bir arada var olmasını; stil ile kalitenin birleşimini simgeler. Marka, cesur keşif ve kararlı ilerleme misyonuyla hareket ediyor. Grubun 10 yılı aşkın ortak girişim deneyiminden güç alan JAECOO, “From Classic Beyond Classic” felsefesini benimserken, off-road mirasını koruyarak sürekli yenilik ve gelişim peşinde koşuyor. İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerden dünya çapında tasarım ekiplerinin katkısıyla şekillenen marka; hassas işçilik ve lüks mirasını taşıyor. Gelişmiş dört çeker performansı, güvenlik özellikleri ve ileri akıllı teknolojileriyle “off-road sert olmak zorundadır” algısını kırarak şehir içi off-road deneyimini yeniden tanımlıyor.

Ortak bir yolculuk: İki gücün buluşması!

Sıradan bir marka ortaklığının çok ötesine geçen Jean Reno ile JAECOO iş birliği, ortak değerlerin güçlü bir yansımasını temsil ediyor. Burada “nazik sert adam” karakterini içsel güç ve ölçülü duruşla temsil eden Jean Reno, gerçek gücün yalnızca dış görünüşte değil, içsel kararlılıkta ve sürekli gelişimde yattığını ortaya koyuyor. Off-road anlayışını yeniden tanımlayan JAECOO ise, gerçek off-road’un, yalnızca dayanıklılıkla değil, zarif bir deneyimin günlük yaşamla kusursuz entegrasyonuyla ölçülebileceğini kanıtlıyor. Farklı alanlarda faaliyet gösterseler de, her ikisi de öz, kalite ve yenilikle kendini aşma hedefinde buluşuyor: Sertlik nazik olabilir, off-road zarif olabilir.

Jean Reno ile JAECOO arasındaki bu iş birliği, sadece uluslararası bir sinema efsanesi ile global bir otomotiv markasının birleşimini değil; aynı zamanda “From Classic Beyond Classic” felsefesine ortak bir bağlılığı ortaya koyuyor.