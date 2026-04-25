Dünyanın en büyük pazarına, dünyanın en büyük fuarı
Yeni salonların eklenmesiyle stand alanları genişleyen fuarın ilk günü, yine de oldukça kalabalıktı, hatta basın toplantıları sırasında izdihamlar yaşandı. Fuarda 181 farklı dünya ve Çin prömiyeri sergilendi.
Hırant Kasapoğlu / Auto Show Dergisi
Her iki yılda bir, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen, Auto China Pekin Otomobil Fuarı, bu yıl 8 salondan 17 salona büyütüldü ve 2024 yılına göre iki mislinden daha fazla büyüyerek 380 bin metrekare kapalı alana ulaştı.
Bu kapalı alanla birlikte de, dünyanın en büyük otomobil fuarı unvanını kazandı.
10 gün boyunca ziyarete açık kalacak olan Auto China 2026’da, 1450 araç sergileniyor.
Bunların arasında 181 dünya ve Çin prömiyeri ile 71 tane de konsept araç yer alıyor.
Basın günleri olan 24 Nisan Cuma ve 25 Nisan Cumartesi günleri boyunca 212 farklı basın konferansı düzenlendi.
Fuar, perakende müşterilerinin yanı sıra iş dünyasına da hizmet ediyor ve B2B tarafta, OEM işbirliklerine ve tedarik zincirine olanak tanıyor.
25 farklı ülkeden üreticiler ve OEM tedarikçileri fuarda ürünlerini sergiliyor.
Ayrıca 10 gün boyunca 30 farklı endüstri forumu da düzenleniyor.
Pekin Otomobil Fuarı’nda, Çinli otomobil markalarının yanı sıra, global markalar da yeniliklerini sergiledi, bazıları ise Çin pazarı için özel olarak geliştirdikleri ve joint venture ortaklıklar aracılığıyla Çin’de ürettikleri Çin versiyonlarını sergiledi.
Dünya prömiyerlerinin bazılarının listesini şöyle verelim;
Nio ES9, Li Auto L9 ve L8, VW ID.Era 9X, ID. UNYX 08, Audi E7X, Wey V9X, Luxeed V9, Leapmotor D19/D99, Xpeng GX, BYD Great Tang (Da Tang), BYD Sealion 08, Zeekr 8X, Nissan NX8, IM LS8, Cadillac VISTIQ, Freelander, Chery Tiggo V, Chery QQ3, Mercedes GLC, BYD Atto 3, Lynk&Co 10+, Denza Z, Xiaomi YU GT, Lepas L4 EV, Omoda 4, iCaur V27, Arrizo X.