Formula 1, 6 yıl sonra Türkiye'ye dönecek

İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

İstanbul'daki ilk iki yarışı ikinci sırada tamamlayan Alonso, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de 6'ncı, 2009'da 10'uncu, 2010'da 8'inci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da 4'üncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.

Dört kez F1 şampiyonu Verstappen de Red Bull adına İstanbul'da yarıştığı 2020'de 6'ncı, 2021'de ikinci sırayı aldı.